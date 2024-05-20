中國悄悄推動晶片脫鉤 要求中國車企 儘可能多用國產晶片

中國工業和資訊化部官員表示，中國汽車製造商的目標是到 2025 年實現採購的25%的晶片國產化，而目前國產化率僅10%。由於中國目前受到美國技術限制，主攻成熟製程晶片，這些晶片通常用於汽車，這使得中國有可能在汽車處理器領域實現自力更生。

據《芯智訊》引述日媒報導，大陸工業和資訊化部不僅希望看到汽車製造商在數量上增加本地半導體的使用量，而且還希望在價值量上增加，因為它希望本地製造商享受良好的利潤率，而不是通過降價來增長。對於中國汽車品牌廠商來說，實現這些數字並不是強制性的，但他們將根據達到目標的信用體系獲得獎勵。

然而，長期目標是在汽車上使用完全中國生產的晶片。報導沒有提及預計何時會發生這種情況的具體時間，也沒有提及中國政府是否知道該行業何時可以 100% 使用中國半導體。而使用更多本土晶片並不是唯一的目標，因為中國政府還希望陸企生產的其他元件得到更多利用，包括顯示器、充電器等。

報導說，需要指出的是，完全採用中國零部件製造的中國汽車不太可能最終銷往美國，因為美國剛剛將中國電動汽車的關稅提高到了100%。一位參議員甚至建議徹底禁止中國電動汽車進口。如果歐盟實施類似的關稅，歐盟也可能不會看到太多此類汽車，自去年以來，歐盟一直在考慮這一問題。

使用中國零部件生產更多汽車，其最終原因是中國長期以來追求技術自主。目前美國和西方世界對中國實施的諸多制裁限制了其獲取最新晶片、尖端半導體工藝和智慧財產權的能力，而為了跟上西方世界的步伐，中國需要開發自己的替代方案。

報導認為，在先進半導體領域，中國預計不會很快追上美國、歐盟、韓國或日本。然而，中國可能會成為一個更大的成熟晶片製造商，這些晶片通常用於汽車，這使得中國有可能在汽車處理器領域實現自力更生。不過，更換其他部件將更具挑戰性，例如，當涉及制動器等標準部件時，很難說服汽車製造商更換。