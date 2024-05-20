A5和牛向是國內餐飲業視為日本高級食材的象徵，雖然成本較高，但由於品質及口感絕佳，仍吸引一群死忠粉絲；近期因日圓匯率持續走低，原本「貴桑桑」的A5和牛，因匯差導致進貨成本跟著下降，新天地（8940）餐飲集團旗下的超人氣法式鐵板燒「樂葵」宣布，以往需加價300元升級為A5和牛，自5月20日起一律免費升級，將日圓貶值的紅利無條件回饋消費者，共享因日幣貶值所帶來的小確幸。

「樂葵」法式鐵板燒挾著宴會龍頭新天地的採購優勢，主打1,460元就能一次品嚐到南非活鮑、加勒比海龍蝦、瀨戶內海生蠔、北海道M級生食干貝、智利鮭魚、宜蘭櫻桃鴨胸及美國Prime牛小排等七大奢華食材，開幕以來總是一位難求。

樂葵表示，此次趁著日幣貶值之際，透過母公司新天地餐飲集團大量採購日本食材，並直接將匯差回饋消費者，自5月20日起，以往需加價300元升級為A5和牛將一律免費升級，可說是國內唯一1,500元內可以同時吃到A5和牛及其他六大夢幻食材的鐵板燒餐廳，讓原本的高CP值再度破表，預料將引起一波搶訂旋風，讓訂位的難度也跟著升級。