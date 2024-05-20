英國媒體《BBC》昨（19）日曝光紀錄片，內容是關於2019年韓國頂流男星BIGBANG勝利、歌手鄭俊英、FTIsland崔鐘訓等人，涉嫌在夜店偷拍、下藥、性侵等「淫魔群組」事件，揭露勝利夜店黑暗面。

BBC曝光紀錄片《Burning Sun：揭露K-pop明星秘密對話的女性故事》中，揭露事件爆發時，因涉及韓國多位頂流明星，包括BigBang成員勝利、FTIsland隊長崔鍾訓、歌手鄭俊英等人，導致2名韓國娛樂女記者姜京允、樸孝實在調查「淫魔群組」聊天紀錄時一度陷入瓶頸，最終是已故KARA女團成員「具荷拉」提供關鍵證詞，說服好友崔鍾訓，才讓整起醜陋案件曝光，正義得以伸張，姜京允稱讚具荷拉很勇敢，因為也曾是偷拍影片的受害者決定站出來，自己永遠無法忘記具荷拉主動說要協助案件那天。

據悉，勝利夜店黑暗面包括為了吸引男性顧客，出現未經本人允許情況下，偷拍漂亮喝醉女性影片，並把內容發送給VIP男顧客的事情，VIP在夜店挑選女性，夜店會負責讓女性失去意識並帶到指定地點，大多數都是呈現被迷奸狀態，夜店深處有一個房間，外面有很多守衛，裡面發生什麼都不會有人聽到，最終因為夜店內部暗黑影片被流出，不得已才終止營業。

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