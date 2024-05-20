韓國女團CLC前成員Elkie（莊錠欣）今年參與台綜《炸裂吧！女孩》，憑藉在韓國訓練多年的超強唱跳實力驚豔觀眾，最終決選中逆襲拿下人氣王，她趁勝追擊在下月底推出個人首張迷你專輯《＃EK》，今（20日）釋出先行曲〈沒有你的未來〉音源，更同步推出粵語版〈沒你在旁的後來〉，透過她些微沙啞且溫暖的嗓音，用2種不同語言完美詮釋這首抒情慢歌，還特別選在「520（我愛你）」這天發行，感謝大家對她新作品的期待及久候。

〈沒有你的未來〉是Elkie和第一首韓文個人歌曲〈I dream〉的作曲家Becky共同創作，並邀請到畢書盡御用製作人陳又齊融入了華語、粵語歌的DNA，不僅可以聽到韓式抒情旋律，還帶點復古元素。內容講述「思念不過是一種戒不掉的癮」，Elkie表示：「有些思念隨著時間仍未能衝淡，或許不過是執著，或許不過是不甘心，或許不過是把過去的回憶都給美化而捨不得放下，沒有太多的過去可以重來。但願有天，我們都可以把徒勞無功的思念給放下，然後笑著面對曾經思念的人。」

Elkie個人首張迷你專輯《＃EK》將於下月底發行。（KEYMAXii提供）

Elkie提到，其實該曲最一開始是用韓語寫demo，是在某次回港與小學同學們聚會時，突然催成了這首歌的合作，「我有一位同學說她業餘時間喜歡寫寫詞，我就說你要聽聽看我新寫的一首歌嗎？她聽完以後很喜歡，就為我填了廣東話版的詞」，至於國語版，她則說「後來我又想要讓更多的粉絲能聽到，就邀請了其他老師一起完成，這是我第一次發行華語抒情歌，用了與之前稍微不一樣的唱腔，希望大家會喜歡」。

Elkie今年參與台綜《炸裂吧！女孩》備受矚目。（KEYMAXii提供）

〈沒有你的未來〉和〈沒你在旁的後來〉已在Spotify等各大音源平台數位上架，MV將於下週一（27日）上線，專輯《＃EK》將於6月27日同步發行實體和數位版。