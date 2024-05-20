東京都防災專家團隊，包括原田智總危機管理監與東京消防廳總監吉田義實，專程拜訪台北市政府消防局局長莫懷祖，並參觀了台北市119救災救護指揮中心及災害應變中心。（圖／消防局提供）

東京都防災專家團隊，包括原田智總危機管理監與東京消防廳總監吉田義實，專程拜訪台北市政府消防局局長莫懷祖，並參觀了台北市119救災救護指揮中心及災害應變中心。（圖／消防局提供）

台北市與日本東京都攜手再創防災新紀元，雙城合作邁向新高峰。今年2月7日，日本東京都知事小池百合子親自拜會台北市長蔣萬安，並參觀台北市災害應變中心。隨後，蔣市長於5月15日回訪東京，參加Sushi Tech論壇，並以「創新思維、安全之都」為題發表精彩簡報，強調創新科技在城市安全中的重要作用。

這場雙城防災合作並未止步於此。5月20日，東京都防災專家團隊，包括原田智總危機管理監與東京消防廳總監吉田義實，專程拜訪台北市政府消防局局長莫懷祖，並參觀了台北市119救災救護指揮中心及災害應變中心。此行讓東京都代表團深入了解台北市119服務系統的高效運作模式，從多元化報案受理到視覺化決策平台的精準掌控，無不展現出台北市在救災救護方面的卓越能力。

在台北市災害應變中心，消防局詳細介紹了EOC在日常及災時的指揮、協調與調度機制，展示了各局處如何緊密合作，確保在災難發生時迅速反應。東京都防災部與消防廳也分享了他們在應對能登半島震災、大規模地震物資儲備以及防災數位化應用方面的寶貴經驗。雙方專家進行了深入交流，共同探討提升城市防災韌性的策略。

莫懷祖局長表示，通過此次與東京消防廳的深度交流，雙方不僅加深了友誼，更在防災及消防領域的合作中獲得了豐富的知識。台北市搜救隊過去幾年已多次受邀參加東京都舉辦的綜合防災訓練，雙方也積極展開聯合演習，這不僅提升了國際搜救隊的合作能力，更為台北市建設更具韌性的防災體系奠定了堅實基礎。

透過這次卓有成效的防災交流，台北市與東京都再度展現了攜手合作、共創安全未來的決心。未來，兩市將持續深化合作，讓城市防災水平再攀新高，為市民的安全保駕護航。