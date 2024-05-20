針對近期網上有許多人反對特斯拉電動車，特斯拉CEO馬斯克近日在社交媒體上對此發表了一番感慨，對那些希望特斯拉倒閉的反對者表示遺憾。他說，中國希望特斯拉能成為成功的企業，但美國卻一直在攻擊特斯拉，這實在是太瘋狂了。

據《快科技》報導，此事的起因是一位特斯拉投資者發帖稱，很多人希望特斯拉破產，而寧願看到比亞迪蓬勃發展並獲勝，這是令人擔憂的、荒謬的和倒退的。

對此馬斯克回應稱：「特斯拉的反對者聲音很大，但除了對沖基金賣空者和極左激進分子之外，很少有人反對。當然，還有我們了不起的總統。」

馬斯克還表示，中國希望特斯拉成功，而美國卻在攻擊它，這實在太瘋狂了。

馬斯克另外還針對移民火星的夢想發帖稱，30年內人類肯定能夠在火星上建一座可以居住的城市，「無人值守的情況下不到5年，不到10年可實現載人登陸，20年內可能會建起一座城市，文明將會得到保障」。