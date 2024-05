泰國BL劇《Pit Babe the Series》(極速戀人)19日在台北信義劇場Legacy MAX舉辦「PIT BABE ASIA TOUR 1st FAN MEETING “LOVE’S JOURNEY” in TAIPEI」粉絲見面會,他們以該劇主題曲〈Speed of Love〉作為開場,Pooh更大秀中文嗨喊:「Pit Babe的粉絲,希望你們能玩得開心!」Pavel也甜蜜用中文告白:「公主,我愛你們。」讓現場尖叫聲不斷。

緊接著遊戲互動環節,12位演員延續劇中的好感情,不只摸遍彼此全身上下、寵溺公主抱,更比賽哪對組合能互吃巧克力棒並留下最短公分數,Sailub-Pon以0.5公分幾乎親下去的好成績取得第一名,毫不避諱秀出彼此之間的好感情;在另一個遊戲,Pooh和Pavel挑戰失敗,被懲罰合吃一塊棉花糖,引得台下粉絲紛紛怒喊圍攻,讓Pooh一把攔過Pavel的頭,霸氣再咬下一塊,並彼此深情告白:「能夠遇見你我很幸福。」

PoohPavel甜咬巧克力棒。(火種娛樂提供)

除了互動遊戲,成員們也有備而來,一連帶來多首OST組曲,又唱又跳,還驚喜獻唱周杰倫的〈告白氣球〉,化身白馬王子,手持紅色玫瑰花束送給台下粉絲,展現滿滿誠意。活動尾聲,工作人員更推出粉絲提前準備的生日蛋糕,替5月壽星Pon、Pavel、Michael和Nut慶生,全場粉絲大合唱中文版生日快樂歌,讓成員們又驚又喜,搞笑擔當Michael持續發揮本色,生日願望也需要夥伴們支援,引起台下笑聲不斷。

全場粉絲大合唱生日快樂歌為5月壽星慶生。(火種娛樂提供)

最後,大銀幕播放起粉絲的應援影片,成員們不禁紛紛感動到落淚,Pavel哽咽表示:「當你們感到疲累時,希望我們能成為你們的力量。」Pooh也真性情告白:「沒有你們,我們不會有今天的成就。」並與粉絲約定要永遠在一起,Nut數度哭到說不出話,忍住淚告白:「我真的很開心今天可以遇到大家!」他們也不忘宣傳第二季即將播出,並約定,待第二季播畢將再來台與粉絲相見。