泰國BL劇《Pit Babe the Series》（極速戀人）19日在台北信義劇場Legacy MAX舉辦「PIT BABE ASIA TOUR 1st FAN MEETING “LOVE’S JOURNEY” in TAIPEI」粉絲見面會，他們以該劇主題曲〈Speed of Love〉作為開場，Pooh更大秀中文嗨喊：「Pit Babe的粉絲，希望你們能玩得開心！」Pavel也甜蜜用中文告白：「公主，我愛你們。」讓現場尖叫聲不斷。

緊接著遊戲互動環節，12位演員延續劇中的好感情，不只摸遍彼此全身上下、寵溺公主抱，更比賽哪對組合能互吃巧克力棒並留下最短公分數，Sailub-Pon以0.5公分幾乎親下去的好成績取得第一名，毫不避諱秀出彼此之間的好感情；在另一個遊戲，Pooh和Pavel挑戰失敗，被懲罰合吃一塊棉花糖，引得台下粉絲紛紛怒喊圍攻，讓Pooh一把攔過Pavel的頭，霸氣再咬下一塊，並彼此深情告白：「能夠遇見你我很幸福。」

PoohPavel甜咬巧克力棒。（火種娛樂提供）

除了互動遊戲，成員們也有備而來，一連帶來多首OST組曲，又唱又跳，還驚喜獻唱周杰倫的〈告白氣球〉，化身白馬王子，手持紅色玫瑰花束送給台下粉絲，展現滿滿誠意。活動尾聲，工作人員更推出粉絲提前準備的生日蛋糕，替5月壽星Pon、Pavel、Michael和Nut慶生，全場粉絲大合唱中文版生日快樂歌，讓成員們又驚又喜，搞笑擔當Michael持續發揮本色，生日願望也需要夥伴們支援，引起台下笑聲不斷。

全場粉絲大合唱生日快樂歌為5月壽星慶生。（火種娛樂提供）

最後，大銀幕播放起粉絲的應援影片，成員們不禁紛紛感動到落淚，Pavel哽咽表示：「當你們感到疲累時，希望我們能成為你們的力量。」Pooh也真性情告白：「沒有你們，我們不會有今天的成就。」並與粉絲約定要永遠在一起，Nut數度哭到說不出話，忍住淚告白：「我真的很開心今天可以遇到大家！」他們也不忘宣傳第二季即將播出，並約定，待第二季播畢將再來台與粉絲相見。