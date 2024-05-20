資深藝人余天和李亞萍二女兒余苑綺2022年因直腸癌病逝，留下老公陳鑒（Gary）和家人。但陳鑒因涉及詐騙案遭檢方收押禁見。對此，余天震怒痛罵女婿之後，就鮮少出現。今520是蔡英文總統卸任的日子，余祥銓選在今天曬出和蔡總統的合照，當中看到余天身影，再次引發網友關注。

余祥銓在Threads發文，曬出多張和蔡英文總統的大合照，照片中蔡英文抱著余祥銓的女兒「小元寶」，余天則站在一旁開心比讚，李亞萍也露出燦爛的笑容，余祥銓配文表示：「小英總統辛苦了」。照片一出，有不少網友驚訝表示：「原來小英交接完去了天哥家裡！」但也有眼尖網友發現，這組照片，余祥銓早在3月就在IG上分享過了。

余祥銓曬全家福。（圖／kob_kenyu Threads）

此外，余天因為女婿陳鑒涉及詐騙案，已經消失在媒體面前多日，這一系列慶祝蔡總統卸任的照片曝光後，又再度讓余天女婿涉詐這件事，被大眾注意到，網友也在留言區，安慰表示：「轉告余天大哥，辛苦他了，加油」。