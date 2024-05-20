腰痛、背痛都是常見的文明病，很多時候都是退化性毛病，也就是椎間盤長期壓迫造成活動能力不足。通常只能到復健中心去拉一拉，但效果有限，因為壓迫的組織難以回復。現在，一種新的基因療法，可以催化身體組織，去修復受損的椎間盤，也就能減輕疼痛。現在在小鼠實驗中，顯示相當不錯的前景。

新阿特拉斯(New Altas)報導，構成脊椎的椎骨有很多節，每一節椎骨之間都有一個充滿液體並且有彈性的椎間盤，可以緩衝椎骨、吸收衝擊並幫助脊椎變得更加靈活。不幸的是，隨著時間的推移或受傷，椎間盤可能會退化甚至破裂，導致無法逆轉的背痛。

現在的外科治療通常將滑脫的椎間盤固定起來，雖然疼痛可以緩解，但是運動範圍也會跟著減低，而且痠感無法避免。

這項新研究的資深作者華爾特( Devina Purmessur Walter)說：「經過手術後固定一塊，組織就會像洩氣的輪胎一樣減壓。這只能緩解，但腰部疾病過程仍在繼續，並影響兩側的其他椎間盤，因為失去了脊椎的減震能力。目前，臨床醫生還是沒有很好的方法來解決這個問題。」

現在，俄亥俄州立大學（OSU）的科學家，決定用基因指令療法來催生身體進行修復。他們小鼠身上測試，利用結締組織細胞編輯了「奈米信使」，模仿在身體各處攜帶訊息的自然細胞。然後，這些奈米信使中，裝填了編碼「 FOXF1」的 蛋白質基因，然後注射到小鼠受損的椎間盤中。

華爾特說：「FOXF1是一種在發育過程中的成長信號，接到FOXF1訊息的細胞會開始工作而成長，如同但隨著年齡的增大，FOXF1就會停止。現在，我們試圖欺騙細胞，讓它們再次接收FOXF1訊號，誤以為又回到發育狀態，需要健康的增長。」

經過 12星期的評估，研究人員發現，接受基因治療的受傷小鼠出現明顯的改善，而只注射生理鹽水的對照組沒有什麼變化。研究發現，椎間盤中的組織生成更多的蛋白質，這些蛋白質強化了椎間盤，並幫助其保持潤滑效果，明顯改善脊椎的活動範圍、承重和靈活性。當然，科學家無法詢問小鼠的疼痛程度是否改善，但從它們的行為測試，顯示症狀應該有所減輕。

這項發現將為人類慢性背痛患者，帶來了基因療法的希望，當然，在現階段判斷該結果是否會擴及到人體上還為時過早。而且這些實驗是受到急性脊椎損傷的年輕成年小鼠中進行的，這與退化型腰痛不相同。因此，下一步實驗，將在椎間盤隨著年齡增長而退化的老年小鼠中進行測試。