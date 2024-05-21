台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉談運彩眉角。（林勝發攝）

運彩的「包牌」投注可以增加中獎的機會，「串關」投注則是可以把中獎的獎金加乘變大，2種投注方式都分別深受大家喜愛，第三屆運彩全新上市在產品更豐富的特色下將這2種投注方式結合，新增「包牌+串關」的投注方式，希望大家會喜歡。

「包牌」投注是就「幾個」可能中獎的選項同時一起投注(即包起來投注)，中獎機會較高，適合穩健型的消費者。包愈多個選項中獎機率愈高，當然也要同時考量獲利率，如何在可接受的中獎機率下有一定程度的獲利率，是購券者考量及權衡的重點。「串關」投注是指購券者者可以選擇2場或2場以上的比賽及其遊戲玩法進行投注，可以跨球種、跨玩法、跨聯盟、跨賽前與場中，只要消費者看好的比賽場次，就可以串在一起，把中獎獎金加乘變大的一種投注方式。

第三屆運彩新增「包牌+串關」投注方式，購券者可以選擇一場賽事玩法的3個選項A、B及C進行「包牌」，去串另外一場賽事玩法的2選項「包牌」D及E進行「串2關」的投注，這樣的「包牌+串關」結果就會有AD、BD、CD、AE、BE、CE共6個組合，每個組合可以只投注20元，該筆投注總計只要120元，以前如果要做這樣的「包牌+串關」投注必須每個組合分開購買，也就是必須購買6張彩券，而且每張彩券都必須至少100元，現在第三屆運彩全新提供「包牌+串關」投注方式，讓您可以更方便且可以用更低的投注金額，達到您想要的「包牌+串關」的投注組合，希望大家會喜歡。