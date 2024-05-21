菸不離手、不愛穿襪子，白髮底下的聰明腦袋，不只能思考高深的數學理論，也可以很務實地，把數學應用在投資上。

在投資界，吉姆‧西蒙斯（Jim Simons）向來是個低調的存在，但他開創的量化投資策略，不但在華爾街掀起風潮，也讓他創辦的避險基金公司「文藝復興科技」（Renaissance Technologies）旗下的「大獎章基金」（Medallion Fund），於1988至2018年間，繳出平均年化報酬率66％的驚人績效，獲利估逾1000億美元。

據估算，即使扣除基金相關管理費用，「大獎章基金」平均年化報酬率，仍達39％。

根據《財訊》雙週刊報導，被譽為「量化交易之父」的西蒙斯，於2024年5月10日逝世，享壽86歲。這名神秘的投資巨擘，生前不常接受媒體採訪，對於他如何創造投資績效，更是守口如瓶，連「文藝復興科技」員工，都被要求簽署嚴格的保密協議，並被告知避免出現在媒體和產業會議上。

即便如此，外界仍可透過既有公開資訊，以及《華爾街日報》特約撰述祖克曼（Gregory Zuckerman）的著作《洞悉市場的人》（The Man Who Solved the Market: How Jim Simons Launched the Quant Revolution），一窺西蒙斯生平和他對投資的看法。

立志成為數學家 助國安局破解蘇聯密碼

1938年4月25日，出生於美國麻薩諸塞州的西蒙斯，自幼便展現對數學的高度興趣。他曾言，數學是他唯一喜歡的科目，對於自己的未來，「我能想到的，就是成為數學家。」

志向明確的西蒙斯，先後取得麻省理工學院數學學士、加州大學柏克萊分校數學博士學位，之後便憑著優異學歷，進入麻省理工學院和哈佛大學任教。

西蒙斯傑出的數學能力，不只讓他如願成為數學家，甚至還對國安領域有所貢獻。西蒙斯曾受僱於普林斯頓大學的國防研究單位，協助美國國家安全局（NSA），破解蘇聯的密碼；然而，他卻因公開反對越戰，遭到開除。

不過，根據《財訊》雙週刊報導，西蒙斯很快就獲得新的工作機會，獲聘成為紐約州立大學石溪分校（Stony Brook University）數學系主任。當時年僅30歲的西蒙斯，是石溪分校史上最年輕的系主任；對此，西蒙斯笑稱，那是因為，他是唯一願意接受這項挑戰的人。

文章來源：《財訊》雙週刊