80歲周先生長期膝關節疼痛，腳不能彎曲、伸直，關節變形外翻，到嘉基醫院做「人工關節置換術」後活動力提升了，醫師提醒30歲起要注意膝關節保養，適度運動，游泳、健走或騎平路自行車可強化肌腱，攝取深綠色蔬菜及富含膠原蛋白的食物。
周先生40多年前因意外造成右腿粉碎性骨折，當時經嘉基醫院做手術而倖免於截肢，隨著年紀大，右腳膝蓋痛到寸步難行，近日再到嘉基求診，骨科部關節重建科主任周振銘診斷周先生右腿膝蓋關節變形、軟骨嚴重磨損，為他施行人工關節置換手術，術後周先生隔天就可下床活動。
周振銘表示，病人拄著拐杖到門診求診，腳膝關節呈30度的X型變形、長短腳、右腳彎曲伸直僅有30度至70度的活動範圍，採用穩定度大的人工關節進行人工關節置換術，改善膝關節長期變形，周先生配合復健，恢復得很好。
周振銘說，關節置換手術低風險、效果佳，普遍受病患肯定，目前一般人工膝關節約90％可用15年以上，有健保給付。
骨科部主任江振豪醫師指出，50歲以後會感覺膝關節逐漸退化，尤其少運動的人肌肉通常較弱，更明顯，而骨質疏鬆症者、風溼性關節炎者、運動員、膝關節曾受外傷者、體重過重或常蹲、跪者都會加劇膝關節退化。
江振豪說，30歲起就該保養膝關節，適度運動強化關節周圍的肌腱，輕微膝關節退化的人可游泳、健走或騎平路腳踏車，以強化肌腱，1周運動150分鐘以上，運動過程中要適度休息，健走則建議1天至少6000步，減少蹲跪、爬階梯、跑步或打網球等劇烈運動。
江振豪還說，番茄、深綠色青菜、奇異果、木瓜、胡蘿蔔、糙米有助於減緩關節老化；富膠原蛋白食物如蹄筋、木耳、海帶可強化韌帶；牛奶、優酪乳、小魚乾、豆製品、莧菜、芥蘭、芝麻、杏仁等可補充鈣。
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