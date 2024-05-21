80歲周先生感謝嘉基骨科部關節重建科主任周振銘治療他的膝關節宿疾。（嘉基提供／廖素慧嘉市傳真）

80歲周先生長期膝關節疼痛，腳不能彎曲、伸直，關節變形外翻，到嘉基醫院做「人工關節置換術」後活動力提升了，醫師提醒30歲起要注意膝關節保養，適度運動，游泳、健走或騎平路自行車可強化肌腱，攝取深綠色蔬菜及富含膠原蛋白的食物。

周先生40多年前因意外造成右腿粉碎性骨折，當時經嘉基醫院做手術而倖免於截肢，隨著年紀大，右腳膝蓋痛到寸步難行，近日再到嘉基求診，骨科部關節重建科主任周振銘診斷周先生右腿膝蓋關節變形、軟骨嚴重磨損，為他施行人工關節置換手術，術後周先生隔天就可下床活動。

周振銘表示，病人拄著拐杖到門診求診，腳膝關節呈30度的X型變形、長短腳、右腳彎曲伸直僅有30度至70度的活動範圍，採用穩定度大的人工關節進行人工關節置換術，改善膝關節長期變形，周先生配合復健，恢復得很好。

周振銘說，關節置換手術低風險、效果佳，普遍受病患肯定，目前一般人工膝關節約90％可用15年以上，有健保給付。

骨科部主任江振豪醫師指出，50歲以後會感覺膝關節逐漸退化，尤其少運動的人肌肉通常較弱，更明顯，而骨質疏鬆症者、風溼性關節炎者、運動員、膝關節曾受外傷者、體重過重或常蹲、跪者都會加劇膝關節退化。

江振豪說，30歲起就該保養膝關節，適度運動強化關節周圍的肌腱，輕微膝關節退化的人可游泳、健走或騎平路腳踏車，以強化肌腱，1周運動150分鐘以上，運動過程中要適度休息，健走則建議1天至少6000步，減少蹲跪、爬階梯、跑步或打網球等劇烈運動。

江振豪還說，番茄、深綠色青菜、奇異果、木瓜、胡蘿蔔、糙米有助於減緩關節老化；富膠原蛋白食物如蹄筋、木耳、海帶可強化韌帶；牛奶、優酪乳、小魚乾、豆製品、莧菜、芥蘭、芝麻、杏仁等可補充鈣。