在台積電上班薪水高、福利好，但工作壓力也相對大許多，一名網友在Dcard發文表示，他在台積電南科廠工作兩年多，不料前陣子驗出糖尿病，年紀輕輕就準備要洗腎，只好辭職回家養身，並分享6點他學到的職場求生技能，引發熱議。

該名網友提出他在台積電學到的6個職場求生技能，包括大聲講話：分貝沒超過80就跟啞巴一樣；尖酸刻薄：一堆男人卻能讓你培養出宮廷劇般的勾心鬥角；鐵沙掌：用手拍打桌子但又能保持桌子不壞；太極拳：同事各種閃躲讓你一定能學好太極拳；打小報告：你不弄死他，明天他就會弄死你；不睡覺：睡著沒接到來電試試看。

該網友並分享自己的親身經歷，面試的時候主管和藹可親，讓人感覺充滿希望、充滿夢想，結果入職一週後突然把別人的工作丟給我他，工作流程從原本的三個人變成他一個人。他透露每個晚上都為了工作戰戰兢兢，深怕沒接到來電，失眠、自律神經失調、躁鬱全上身，因為平常忙到沒時間喝水，前陣子驗出糖尿病，年紀輕輕就要準備洗腎只好離職，奉勸各位身心健康的人別去。

有過來人留言表示，當初她在台積電每天緊張焦慮怕錯過電話，睡眠品質很差 ，整天提心弔膽、吃飯食之無味，放假手機也不敢離身，公司打來電話接起來像拆炸彈，自從體驗過外面自在的生活，就沒辦法想像以前在那什麼地獄，「雖然錢少了1/3，但我感覺我更像人」。

其他網友則說，「尖酸刻薄、勾心鬥角、語言暴力，這些台積電日常真的讓人待不下去」、「身邊待在台積電的朋友也有相同遭遇」、「感觸很深，真的一堆男人在演宮廷劇」、「只能說台積電遠離產線才能待得久」。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※