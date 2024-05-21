大陸房地產狀況低迷，連帶影響從業人員的生計，美國財經媒體報導指出，三年來已經有50萬人因此失業，甚至有員工自願降薪90%，悲喊產業沒有未來，已經被拋棄了。

報導提到，過去房地產是大陸經濟重要命脈，但隨著成長過快過大產生的泡沫在近年產生負面衝擊，尤其房地產企業債務違約、不良貸款率攀升及房市銷量下滑形成的惡性循環，讓房地產榮景快速崩解。

從業人員受到最直接的影響，曾在萬科工作的Charlie Zeng在最艱困的時刻，一度自願降薪90%找工作，經過至少70次的面試才獲得工作機會，讓他痛苦直言，房地產沒有未來，已經被拋棄了。

另一位曾在碧桂園工作，曾幫助公司賣出過10億人民幣（約新台幣44億）公寓的超級銷售員Ivy Zhang吐露，生活入不敷出，只能在網路上銷售保健品賺取微薄收入，「只求能夠活下去。」

如果狀況遲遲未改善，影響層面會更廣泛。大陸政府近期釋出房地產利多措施，可望出手購買房地產庫存，並設立3千億房屋再貸款額度，確切政策仍待官方公布，並關注市場狀況。

摩根士丹利分析師則預估，雖然中資房地產股價已經上漲一波，但基本面仍待觀察，至少需要6至12個月才能讓房市銷售穩定下來，不確定風險依然較高。