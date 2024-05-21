「愛嶼搖滾LOVE ROCK」音樂祭將於5月25日至26日，首度登陸基隆國門廣場和海洋廣場，演出陣容包含高爾宣、麋先生、溫蒂漫步等逾20組，更規劃雙舞台，連續2天要從白天嗨到黑夜！

三面背山、正面臨海的「基隆」，以豐沛的自然環境聞名，而本次的「愛嶼搖滾LOVE ROCK」命名也深具意義。「愛」代表多元及包容，展現基隆豐富多元的歷史脈絡；而「嶼」的發音則和「雨」相同，恰巧反映出基隆的氣候與地理特色，透過諧音哏大玩創意，展現這次的策劃概念及歷史人文連結。

基隆市長謝國樑表示，自大航海時代起，基隆便登上世界舞台，這個海角港灣皆留下各族群及文化的豐富故事，也展現多元文化的城市特色。這次以世界共通語言「音樂」作為聯結，讓音樂的多元性串聯起族群與世代，展現基隆這個暖嶼港灣。

在開始微熱的5月底，進入盛夏之前，基隆透過音樂串起多元族群的共感，要讓在場的民眾從午後到入夜，皆能開啟感官，聆聽每個旋律，「Chill」出對這個城市的感動。

基隆市文化局局長江亭玫補充說明，2天的演出壓軸分別由Youtube及串流軟體榜上有名的高爾宣，以及金曲獎最佳樂團麋先生擔當，其他還有庸俗救星、怕胖團、南西肯恩、夜間限定、JADE、無妄合作社、溫蒂漫步、P!SCO、固定客、福夢、農村武裝青年、胡凱兒、公館青少年、艾蜜莉、林潔心、JOYCE、鋼琴家許哲誠等超過20組藝人團體演出，將輪流在雙舞台精彩演出，給予民眾難以忘懷的週末！

「愛嶼搖滾LOVE ROCK」音樂祭演出陣容。（圖／截取自愛嶼搖滾FB粉絲團）

除此之外，同一時間在城際轉運站大頂棚廣場，還有「潮嚮·山海基隆」青創市集─「港灣．Ho-Hai-Yan」，總共匯聚20家本地青創品牌，民眾在享受音樂饗宴的同時，還能品嚐異國美食及購物樂趣。

5月25日首場於「愛舞台」的11點50分開唱，「嶼舞台」則是中午12點10分；隔天26日的「愛舞台」為下午1點20分、「嶼舞台」為中午12點30分。音樂季採免費自由入場，可搭乘火車或客運抵達，且鄰近基隆廟口夜市及基隆塔等知名景點，交通便利。民眾可以藉此機會規劃一趟基隆遊，體驗好聽、好玩又好吃的暖嶼基隆。

「愛嶼搖滾LOVE ROCK」音樂祭時間表。（圖／截取自愛嶼搖滾FB粉絲團）

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