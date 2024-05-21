愛吃糖不太好。醫師劉博仁在臉書粉專PO文分享，他有一位患者無B、C肝帶原，也不喝酒，但身材肥胖，不愛運動，而且很愛吃甜食，有天患者肚子痛就醫，赫然發現肝臟有顆約8公分的腫瘤，患者不解自己為何會罹肝癌，他則向患者解釋，有可能是因吃太多甜食。

營養功能醫學學家、醫師劉博仁在臉書粉專PO文表示，許多研究發現，吃太多精緻糖，不管是糕餅還是含糖飲料，都會讓血液產生一種名為終端糖化產物（AGEs）的物質，這種糖分子破壞皮膚、血管和器官等組織，加速人體老化，且與動脈硬化、荷爾蒙失調、阿茲海默、癌症、勃起障礙、男女不孕、糖尿病都有關。

劉博仁指，他有一位患者沒有B肝、C肝帶原，也不喝酒，但身材肥胖，不愛運動，且很愛吃甜食，有天因腹痛就醫，發現肝臟有一顆大約8公分的腫瘤，患者很納悶自己為什麼會得肝癌？他向患者解釋，可能是因為長期甜食吃太多，又不運動，所以AGEs誘發肝臟發炎反應，導致肝癌。

劉博仁說，吃太多糕餅、含糖飲料等精緻糖食品，都會讓血液產生AGEs，這種糖分子會附著、累積在蛋白質上，當AGEs和蛋白質結合在一起，也就是糖化，會讓蛋白質失去正常功能，導致組織損傷和老化相關的變化，例如，血管產生糖化，無法舒張，血壓就會升高。

劉博仁說，AGEs也會透過誘導活性氧的產生，與損害抗氧化防禦機制，讓氧化壓力增加。此外，AGEs也會引發體內發炎反應，有些研究發現，AGEs越高，體內的發炎指標越高，提醒大家應注意精緻糖的攝取。