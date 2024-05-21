現正值苦瓜盛產的季節，營養師劉于慈表示，現吃苦瓜除了正新鮮之外，夏天吃也有助清熱解毒、健脾祛濕，且苦瓜富含苦瓜胜肽、果膠等多種營養素，吃了對降血糖、降血脂、降火氣、排毒與抗癌都有幫助。

劉于慈在臉書「營養師魚池不養魚-于慈營養師」PO文指出，大家多少都有聽過苦瓜胜肽可以幫助降血糖，其實苦瓜除了降血糖，還有下列好處。

■降血脂：苦瓜富含果膠，有許多研究指出，攝取苦瓜可以降低人體血中的三酸甘油脂、總膽固醇，也有幫助提升好的膽固醇HDL。

■抗癌：苦瓜本身富含活性蛋白質，也就是苦瓜胜肽，再加上豐富的的維生素C，可以協助對抗自由基，減輕身體的氧化壓力。

■排毒：苦瓜胜肽也可以刺激肝臟解毒酵素的運作，加速體內有毒物質的代謝與排出。

■降火氣：夏天很多人火氣都很大，常有嘴破、中暑、大小便不順等症狀，苦瓜除了在中醫理論中，有清熱解毒退火等功效，在西醫上也有抑制細胞分泌前列腺素的作用，可避免紅腫熱痛的症狀產生，這也和部分「火氣大」相關。