5月20日總統就職，沒有共機過中線。國防部於昨日晚上7時發布共軍機艦動態，根據國防公布，自20日上午6時至晚上7時止，偵獲共艦8艘次在台海週邊活動，上述期間共機無逾越海峽中線與西南空域。對此，前海軍艦長呂禮詩20日就表示，解放軍的演習我們「很難預料」，但是現在很多媒體、學者都拿這些圖做研判，但不能這樣，這頂多只能做一個趨勢，引發討論。

國防部19日上午公布，從上午6時到20日上午6時，有6架次中共軍機、7艘次中共軍艦擾台，其中6架戰機大幅越過中線，直衝我北部及西南空域，最近距離台北市不到40浬。而自20日上午6時至晚上7時止，偵獲共艦8艘次在台海週邊活動，上述期間共機無逾越海峽中線與西南空域。

呂禮詩20日在政論節目《新聞大白話》中表示，「大家很喜歡看空域活動的示意圖來比較，其實我們如果比較這兩個，其實會有一個很驚訝的部分，也就是在5月20日時，國防部公布19日只有6架次共機，但5月15日有45架次共機，可是5月15日沒有什麼事發生，只有國台辦懲戒那5個名嘴」。

呂禮詩最後更說，「所以解放軍的演習我們很難預料，但是現在很多媒體、學者都拿這些圖做研判，但不能這樣，這頂多只能做一個趨勢」。