本月20日是第16任正副總統就職典禮，總統賴清德的演說備受外界關注，他以「打造民主和平繁榮的台灣」為題，自認對兩岸釋出善意。但在演說中，賴清德對兩岸關係重新詮釋，還自稱依我憲法，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，遭批「新兩國論」。淡江大學榮譽教授趙春山20日直言，賴此番說法「有一點出乎我的意料之外，我感覺賴清德似乎沒有掌握這個這麼好的機會，跟對岸釋出足夠善意」，引發討論。

趙春山20日在廣播節目《POP大國民》中表示，「雖然賴清德沒提到『獨』，但言詞之間會讓人家感到就是一個務實台獨工作者的影子若影若現」，趙春山也提到，「可有一點出乎我的意料之外，我感覺賴清德似乎沒有掌握這個這麼好的機會，跟對岸釋出足夠善意」，趙春山指出，「看他整個演講的內容，他內政的地方很多，為什麼大家會關注520講話？就是因為兩岸最近兵凶戰危，台灣被認為是地球上最危險的地方，大家都會希望這次的講話能夠趨吉避凶，但賴清德講完讓我感覺有點意外，沒掌握這機會」。

至於是不是美國方面下指導棋？趙春山坦言，「我不知道，賴清德今天演講根本就是你是你、我是我，很清楚，我想前一陣子馬習二會釋出的中華民族的概念，就希望能夠動之以情，兩岸就是一家人，來做一個連結，但這次有這樣的連結嗎？」

而美國會怎麼做？趙春山最後也說，「這不曉得，但美國有最大的影響力，可以直接給賴清德下指令，不直接下令的話還有蕭美琴，等於是美國的小孩，未來最大的指標，就是看中美關係」。