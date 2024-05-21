大陸國務院台辦發言人陳斌華20日就賴清德520講話中有關兩岸關係內容表示，賴清德頑固堅持「台獨」立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」，充分暴露其「台獨工作者」的本性。而大陸外交部發言人汪文斌也回應，「台獨是死路一條，無論打著什麼旗號，分裂都注定失敗。」對此，前立委郭正亮20日就表示，「中國大陸是在判斷兩件事，第一個是不是美國策動的？有沒有合謀美國的因素？他們認為是，所以外交部先回應，接下來就是反制的措施是什麼？他們還沒講，但一定會有」，引發討論。

郭正亮20日在政論節目《新聞大白話》中表示，「賴清德的論述就是把我們所認知的賴清德想法，全部都攤出來了，真的就是他的想法毫無保留都寫在臉上，他大概覺得不想掩飾了 就講出來」，郭正亮提醒，「有兩個方面值得注意，就是中國大陸是外交部先回應，接下來才是國台辦，2016蔡英文的就職演說，大陸隔了5個小時才做出回應，我們事後有了解，是國台辦有部分人認為可以過關，可是到了上面的國安系統是反對的，這一次我覺得直接死當了」。

最後郭正亮也坦言，「中國大陸是在判斷兩件事，第一個是不是美國策動的？有沒有合謀美國的因素？他們認為是，所以外交部先回應，接下來就是反制的措施是什麼？他們還沒講，但一定會有，所以大家安全帶要綁好」。