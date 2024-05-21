賴清德20日在就職典禮宣誓中華民國成為新任總統，不少外賓上午到場觀禮，據外交部統計，今年共51團、508位外賓參加就職典禮和相關活動。政大外交系教授黃奎博指出，有些智庫或商界代表非正式代表團，可能是動員來湊人數的，這樣會傷國人的心。

「以過去馬英九跟蔡英文第一個任期的就職典禮，大概都是七百多位！」黃奎博20日在《線上面對面》節目表示，賴清德這次大概在半個多月、一個多月前，「據說啦，是四字頭！四百多位。現在呢？硬撐到508位。但這508位，因為我們沒有辦法一個一個去看，所以根據政府的說法，他是51團、508位。但是今天如果我們的好朋友，他在洛杉磯用什麼華人工商會，組了一團回來？」

主持人張介凡直呼：那是僑委會管的，不歸外交部管。「對...那也是...一團啊？」黃奎博提到，或者如果他找的是一些，真的不是僑胞的這些人？所以這個51團，真的不知道哪些是正式的政府代表團，哪些是譬如說什麼學術智庫的團體？

黃奎博指出，「因為像我就看到，我有些美國智庫的朋友，他照片已經放出來了，在總統府前面的自拍啊！他也是一團啊？」張介凡提到，美國前國務卿龐培歐說他是用個人身分來台，自己就想說：這有什麼特殊意義嗎？個人身分來台？黃奎博強調，這可能表示他不是美國國務院認可的一個代表團，而他自己又沒有跟別人併團，所以他就自己。張介凡說：加上我們又有錢可以給他？黃奎博：「這是鄉野傳說...」

「我只能說美國的代表團，他們是政府認可的。」黃奎博質疑，再來還有一些是美國的前高階官員，或者智庫代表，甚至是商界代表，當然都有一些，這個要立委去問。張介凡：「立委一定會問啊，但是講不講？是真是假？不曉得！」

黃奎博直言，我們希望外國朋友來得愈多愈好，但是如果很多是我們政府動員，「那這樣子其實...會傷了我們國人的心啊！」