影視大亨向華強和陳嵐（向太）的長子向佐，在2019年娶回氣質女星郭碧婷後，兩人育有一對兒女，過著幸福的四口之家。近來向太在節目訪問時，被問到喜不喜歡孩子多的家庭，向太表示很喜歡，希望兒子和媳婦繼續生，對此，向佐於20日在微博做出回應，引來許多網友熱議。

近日陳嵐在《三孩來了》節目訪問中，談到覺得三個孩子的家庭都很厲害，很喜歡有很多孩子家庭的氣氛，會很熱鬧，因此向兒子和媳婦喊話：「你要不要跟他們學習一下？因為你要準備做三孩的家庭」，陳嵐解釋：「如果兩個兒子下面有個妹妹，也挺好，對不對，光是兩個兒子，也覺得沒有個貼心的女兒也是不好」。

對此，向佐特別轉發這段訪問影片，回應母親：「放心吧媽，我們本來的打算就是三個，只是暫時滿足不了你，因為我老婆在舞台上玩得很嗨！我也還想多聽幾次『爆炸撕裂下墜』，等她開心完，回家我們慢慢計劃」，也暖心向老婆郭碧婷喊話：「520快樂」。

事實上，過去向佐曾在節目透露，夫妻倆本來有打算要生第三胎，但是老婆在生第二胎的時候，因為寶寶頭太大，所以生產過程相當辛苦，現階段妻子也忙於工作，因此還是會以郭碧婷身體狀況為重。網友也留言表示：「生不生郭碧婷自己才能決定哦」、「無言40了還要她生三胎，服了你們家了」。