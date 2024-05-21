立院今（21日） 再啟國會改革案表決大戰，民進黨立院黨團總召柯建銘19日在臉書發文，質疑立法院長韓國瑜「是要弄權一時成歷史罪人，還是要站在對的一方做個光榮院長」？名嘴歷史哥李易修還原真相直批，韓國瑜517當天被民進黨禁錮兩次，反扣門放話不協商就不開門，藍營總召傅崐萁報警才放人，質疑柯有什麼臉勸韓？

「加害人裝好人真的很噁心！為了阻止國會改革，不惜限制立法院長人身自由？」歷史哥20日在臉書發文指出，韓國瑜517當天被民進黨禁錮兩次，根據《太報》報導，韓國瑜與副院長江啟臣5月17日下午曾兩度遭民進黨立委關在議場後方院長休息室，須喊「繼續休息、協商」才放人。

歷史哥列舉時間軸：下午1點45分，民進黨洪申翰、吳秉叡、沈發惠、蔡易餘、賴瑞隆、邱志偉等7位「壯漢」衝組立委，搶攻主席台未果，在議場後方集結，在休息室外徘徊。下午2點，朝野在議場後院長休息室再次協商，韓國瑜進入休息室協商前與7人打招呼，7人也全冷回韓，讓韓一進到休息室協商會場就詢問民進黨團幹部，怎麼「進來時跟7人打招呼都不笑的」，肅殺氣氛當時即瀰漫議場後方。

歷史哥說，之後協商沒有結論，國民黨團總召傅崐萁覺得「那就沒有什麼好談」，要開門離開休息室，卻發覺門把手被從外面扣住打不開，此時蔡易餘就在門外高喊要求「繼續協商」、「不協商就不開門」。傅崐萁在黨團記者會提到，自己打電話報警才願放人。

歷史哥稱，當下韓國瑜也反映，民進黨立委扣住休息室大門，自己也無法出去，同意先出去宣布繼續休息、協商，再回休息室，但仍舊無法開門，最後是請民進黨團幹事長吳思瑤出面要求民進黨立委才開門。韓國瑜進議場喊繼續休息、協商時，朝野立委再發生拉扯。而韓與江啟臣回到院長休息室，民進黨團總召柯建銘尾隨進入後，蔡易餘、吳秉叡、洪申翰3人就擋在休息室門口，不讓其他黨團幹部進入，揚言什麼都不用談。

歷史哥強調，之後韓國瑜與柯建銘再度協商無果，第二次出來喊繼續休息、協商同時，就無預警發生民進黨立委郭國文搶周萬來文件爭議。

歷史哥質疑，「真不知道柯建銘到底有什麼臉有什麼資格發臉書勸韓國瑜？政治PUA（（在此指情緒勒索、操控））！」