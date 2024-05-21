超級離譜！司法警察竟然淪為賣淫女。新竹竹北分局爆發重大風紀事件。一名長相甜美的女偵查佐，竟然在新竹市知名「全套護膚店」兼差進行性交易，分局接獲檢舉後前往查緝，當場活逮該位女偵查佐。這也是台灣警界首次有女警疑似賣淫被逮，目前分局已將該她處分調職，並禁止備配槍，全案正進行調查。

據了解，該名女刑警在新竹市經國路二段知名色情護膚店「華麗朵夫精品養生會館」上班已久。知情人士表示，女刑警為特考班畢業，後來分派到竹北分局三民派出所服務，該名護膚店業者也曾在該所轄內開設色情護膚店，但被多次查抄後，轉移據點到新竹市。因此女刑警疑似與該但業者熟識。

事後女刑警考上偵查佐，被派往竹北分局偵查隊，由於長清秀甜美，還經常代表分局在外進行犯罪預防宣導。

但她卻私下親自前該家色情護膚店應徵，並前往店內上班進行「全套服務」。日前有認識她的民眾前往店內消費，赫然發現她也是店內小姐，於是偷偷拍下影像，向分局進行檢舉。

竹北分局獲報後，與縣警督察室組成專案小組前往埋伏，日前趁她在店內上班時，衝入店內將她逮捕，並帶回偵辦。目前已將她處分並調制服警，同時不准配槍。

據了解，該位女警業務繁忙，竟然還有時間去護膚店兼差。於是調閱她過去的上班簽到記錄，疑似也發造假情形，因此不排除內部管理出問題。整起事件傳出後震驚警界。