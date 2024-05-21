總統賴清德於20日宣誓就職，並且發表就職演說，對此，美國共和黨前亞太區主席方恩格律師（Ross Feingold）表示，賴清德在就職演說裡面，沒有說要邁向台獨，只要賴清德沒有說要台獨，美國就很滿意了！另外，賴清德是以40％的選票當選，但立法院藍白就是多數，民進黨是少數黨，這是要面對的現實。

方恩格20日接受《民眾之聲》訪問時指出，他昨天有到總統府前參加就職典禮，很早起床，8點多就到了。整體的感受是，第一很熱，第二，音樂表演用RAP，有一點不適合，雖然用台語很有台灣味，但在場觀眾很多是年紀比較大的朋友，長期參加獨派團體的活動，用RAP有點不恰當。

至於就職演說內容，在兩岸政策方面，賴清德沒有提到「兩岸人民關係條例」，方恩格認為，這一定是經過思考，這篇演講中只要提到中國大陸的部分，一定經過很久的思考。

國際政治觀察家方恩格律師（Ross Feingold）。（方恩格提供）

而美國對於賴清德演說會有什麼看法？方恩格直言，這次總統選舉，美國是支持賴清德的，賴清德也向美國說，知道紅線在那裡。在就職演說裡面，賴清德有說中華民國，但沒說要邁向台獨。因此，只要賴清德沒有說要台獨，美國就很滿意了。因為美國對於就職演說，除了兩岸外，其他例如長照、房價、低薪等內政議題，幾乎沒有意見，也不會干涉。

在國會改革上，賴清德說政黨要有合作信念，應該遵守程序正義，合乎憲法等，這是否有辦法促進國會和諧？方恩格認為，明天會如何還不知道，但中長期還是回到激烈競爭。

不過，方恩格強調，賴清德是以40％的選票當選，但立法院藍白就是多數，民進黨是少數黨，這是要面對的現實。