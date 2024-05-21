廣西柳州改造一列火車列車作為「幸福號」婚姻登記列車，在520當天取其諧音寓意，甜蜜上路。該列車車廂布置了滿滿的溫馨元素，並設立婚姻登記廳、頒證廳，520當天吸引數十對新人登上這趟「幸福專列」，體驗別開生面的結婚儀式。