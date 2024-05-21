廣西│柳州「幸福號」婚姻登記列車 520甜蜜上路 03:352024/05/21 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 廣西柳州改造一列火車列車作為「幸福號」婚姻登記列車，在520當天取其諧音寓意，甜蜜上路。該列車車廂布置了滿滿的溫馨元素，並設立婚姻登記廳、頒證廳，520當天吸引數十對新人登上這趟「幸福專列」，體驗別開生面的結婚儀式。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭客製「520幸福門牌」 登記新人：縣府真的很用心 中捷砍人！桃園捷運加強全線車站與列車監控 不爭不搶！4生肖女腳踏實地 晚年過得很幸福 #幸福 #列車 #婚姻登記 #當天 #甜蜜 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 啦啦隊女神粿粿520放閃 曬上帝視角比基尼辣照大解放 10:162024/05/21 娛樂 「獨角仙」跑上捷運軌道 路軌兩棲成列車救援神器 19:222024/05/22 生活 方媛素顏1特徵 網瘋猜「郭富城3度當爸」他親回應曝光 00:192024/05/21 娛樂 台鐵觀光列車海風、山嵐號設計曝 主打奢華輕旅行 12:382024/05/21 生活 婚姻的現實與浪漫！盤點「大人系」韓劇、日劇TOP 10 12:582024/05/22 娛樂 專訪／宋康昊首演電視劇最怕這一點 《逆貧大叔》Disney＋播出樂喊：不用擔心收視率 23:542024/05/20 娛樂 賈永婕「不怕被貼標籤」出席520總統就職典禮：在台灣很幸福 09:502024/05/21 娛樂 泰BL劇《極速戀人》12帥被台粉應援惹哭 約定第2季播畢再來台 23:592024/05/20 娛樂 12生肖本周運勢 屬兔新事業亮眼 屬牛靠人脈大旺財 07:002024/05/19 運勢 境外移入瘧疾！40歲男去過馬拉威 住院當天死亡 14:332024/05/21 生活 幸福故事點閱破兩百萬 信義房屋展現職場價值 14:122024/05/20 財經 不用再搭小黃了！中捷警預置「警用機車」警力進駐列車 13:432024/05/22 社會 大學生暑假優惠列車高鐵加碼28班 5／23開放購票 12:462024/05/20 生活 4星座下半年沒煩惱！獅子事業遇貴人 感情甜蜜美滿 11:302024/05/19 運勢 跟波音一樣快！廣州擬建時速600公里磁浮列車 3小時到上海 13:032024/05/22 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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