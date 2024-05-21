數字看中國│A股上市公司去年現金分紅 達人民幣2.24兆元
Wind資料顯示，截至4月底，2023年年度共有3,855家上市公司公布現金分紅方案，占A股總數比例超7成，年度累計分紅金額達人民幣（下同）2.24兆元，創歷史新高。專家指出，近年大陸持續推動完善上市公司分紅制度，今年3月還提出最新監管意見，針對多年未分紅或股利支付偏低的上市公司，將透過強制資訊披露、限制控股股東減持、實施其他風險警示（ST）等方式加強監管，激勵A股公司分紅大增。
Wind資料顯示，截至4月底，2023年年度共有3,855家上市公司公布現金分紅方案，占A股總數比例超7成，年度累計分紅金額達人民幣（下同）2.24兆元，創歷史新高。專家指出，近年大陸持續推動完善上市公司分紅制度，今年3月還提出最新監管意見，針對多年未分紅或股利支付偏低的上市公司，將透過強制資訊披露、限制控股股東減持、實施其他風險警示（ST）等方式加強監管，激勵A股公司分紅大增。
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