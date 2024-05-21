美國︱海鮮連鎖餐廳Red Lobster 聲請破產保護 03:352024/05/21 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國最大海鮮連鎖餐廳Red Lobster 19日表示，他們依據《破產法》第11章向佛羅里達州中區法院聲請破產保護，希望透過出售資產以減少債務負擔。該公司將減少旗下經營的餐廳數量，來簡化業務結構與提升營運效率。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國債務太恐怖！ 專家曝驚人利息支出 竟比軍費更高 美國｜FDIC性醜聞連環爆 主席辭職 技術顛覆潮流 摩根：科技產業選股進入「跨領域」時代 #海鮮 #連鎖餐廳 #聲請破產保護 #美國 #Red 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 台海若爆戰事 台積電變「空殼」 ASML這招搶救最強EUV 11:492024/05/22 財經 鬼門關走一遭！新航遇奪命亂流1死71傷 20人加護病房搶救 17:482024/05/22 國際 膽敢起訴以色列！美準備制裁國際刑事法院 23:152024/05/22 國際 連鎖海鮮餐廳「被吃垮」破產 吃到飽促銷犯大錯慘虧3.5億 15:102024/05/21 國際 美對台軍售惹「陸」出重手！陸外交部：制裁美12家軍企及10名高管 17:302024/05/22 兩岸 台灣應對美國有信心 蓬佩奧稱兩岸若開打「美國一定到」 15:292024/05/21 政治 反擊美國卡脖子 大陸晶片巨頭聯合出手！日媒爆細節 15:352024/05/21 財經 美防長：伊朗總統墜機事故 美國沒扮演任何角色 13:392024/05/21 國際 賴清德就職兩岸敏感 美籲北京維持穩定勿升級局勢 09:102024/05/22 國際 國科會：無意讓大陸科技落後 談合作籲先放棄敵意 12:372024/05/22 財經 美國阿拉巴馬州官員參訪大甲高中 了解技職學校辦學盼教育合作 20:032024/05/22 生活 施公奇招再現？趙春山：陸將對台「因剿寓撫」軍事、經濟並進 14:572024/05/22 兩岸 女優「海鮮味」飄整房 醫解析2原因 一脫褲就炸裂 09:072024/05/22 健康 美國｜資安公司Palo Alto Networks季報亮眼 02:582024/05/22 財經 楊丞琳為何被台灣人討厭？《ELLE》台灣小編跟風挨酸：自損格調 13:222024/05/22 娛樂 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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