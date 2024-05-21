私募巨擘凱雷集團20日宣布以400億日圓，收購三菱商事所持日本肯德基控股全部持股，平均每股出價6,500日圓，較其收盤5,400日圓溢價20％。完成收購後，日本肯德基控股將會下市。三菱商事自1970年開始在日本經營肯德基。