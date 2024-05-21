日本│三菱商事持日本肯德基控股 凱雷通吃 03:352024/05/21 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 私募巨擘凱雷集團20日宣布以400億日圓，收購三菱商事所持日本肯德基控股全部持股，平均每股出價6,500日圓，較其收盤5,400日圓溢價20％。完成收購後，日本肯德基控股將會下市。三菱商事自1970年開始在日本經營肯德基。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本藥妝店「坑觀光客」暗黑手法曝！一堆阿姨受害 全員日籍女團XG出道即紀錄 首次世巡台北站公布了 科科科技台、日新品搶市 預計6月中在台掛牌 #肯德基 #三菱商事 #日圓 #收購 #日本 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 中斷逾5年 日媒：日韓擬重啟防衞交流 12:462024/05/20 國際 富士山網美拍照點掰了！ LAWSON超商前2.5米高黑幕完工 19:562024/05/21 國際 新莊宏匯廣場引進日本人氣超市「LOPIA」 6／1 正式開幕 21:402024/05/21 生活 雲豹能源 拚首家創新板轉一般板上市企業 21:302024/05/21 財經 爭車位被阻止 人夫竟拿「香蕉皮」打老婆 報警處理 10:342024/05/22 生活 憂賴清德「強化措詞」 NHK：日尋求外交確保台海和平 12:292024/05/21 國際 80年代偶像直腸癌擴散 「切除腸子、卵巢、子宮保命」近況曝光 10:402024/05/20 娛樂 520就職》陸大使批日「被帶入火坑」 日嚴正抗議 議員怒喊驅逐他 12:152024/05/22 國際 WEF旅遊競爭力報告出爐 日本排第3 大陸擠進前10名 23:412024/05/21 國際 速食月底救荷包 1元吃蛋撻炸雞、套餐秒省2張百鈔 16:002024/05/22 生活 出口遜預期！日本4月貿易收支由盈轉虧 11:152024/05/22 財經 國際移動力啟程！ 義大學生通過日本帝大「2＋2」學程 15:572024/05/22 生活 Snow Man佐久間大介變身陰沉跟蹤狂 被隊友笑虧神選角 23:512024/05/22 娛樂 加菜不加價！日系飯店Buffet義大利美食饗宴登場 晚晚餐買1送1 18:082024/05/22 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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