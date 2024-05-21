殲20和F22航展表演，同一動作對比

最近中國與美國及其亞洲盟國緊張情勢升高，美軍再次於日本嘉手納空軍基地部署第5代F-22隱形戰機。由於這次中美的緊張關係確實前所未有，媒體與網路紛紛熱議F-22與中國殲-20這兩款頂尖戰機的對抗結果。殲-20至今無實戰成果，亦未公開摩擬實戰演練績效，相較之下，F-22號稱是全球綜合性能最佳戰機，但亦曾在數次的空戰演練中敗下陣來，它的幾場為人津津樂道的戰果可以為預測F-22與殲-20對抗的參考依據。

美國最近又開始向日本的嘉手納基地部署F-22與F-35 戰機，據稱是為了應對中國殲-20的威脅。（圖／日本航空自衛隊臉書）

美國空軍最近向日本嘉手納空軍基地部署被譽為世界上最先進隱形戰機F-22 猛禽（Raptor）戰機，展示美軍在與中國對抗時要保持空中優勢的企圖心。嘉手納基地是美軍在西太平洋最重要的基地，二戰結束後一直都有美軍駐紮。美軍自1979年起派F-15戰機長期進駐，去年開始汰換F-16，改為部署F-16、F-35與F-22的組合輪換。這種新的駐紮機隊組合可以看出美軍對於殲-20等中共系列戰機絲毫不敢輕敵，對於未來在亞洲的高難度空戰極為重視，才會把所有最佳的戰機推到與中國對峙的前緣。

外媒報導稱，近期中共加速部署在東南區域面對台灣的方向部署殲-20，其中福建武夷山空軍基地的第41航空旅已接受至少6架以上，而且還在持續增加中，外界也將之視為預備應對台海戰爭的舉動。西方軍事專家認為，未來嘉手納的F-22與武夷山的殲-20在台海周邊空域對抗的可能性很大，增加部署F-22很可能是對中共在福建擴大部署殲-20的回應。

中共最近在福建武夷山空軍基地的加強部署殲-20 戰機，被認為是對台灣軍事上的威脅。（圖／中國軍網）

除了嘉手納基地之外，美軍還增加部署4架F-22到韓國群山基地進行聯合訓練，這些配置被美軍稱為「敏捷作戰部署」（Agile Combat Employment, ACE）的一部份，目的是加強印太地區不同地點的訓練與戰力測試。近期該基地還首次進行一場美軍F-22與韓軍F-35的4機交替攻防的空中纏鬥演練，但演練結果沒有對外公佈。

F-22、F-35與殲-20都是全球當下最先進的5代戰機，過去F-22曾被標榜為無法打敗的最優秀戰機。但是近十多年來，在多次實戰模擬演練中，F-22也曾出現幾次敗績，這些戰果通常在事隔數年後逐漸為外界知曉，成為國防軍事界熱烈討論的案例。而且這幾次敗績都是輸給非隱形戰機的手下，雖然落敗的次數很少，但已足夠讓「隱形戰機不可戰勝」的迷信為之破滅。

2012年在美國阿拉斯加進行的紅旗軍演中，德國空軍駕駛的歐洲颱風戰機擊落了美軍F-22戰機。（圖／Arbus)

外界所知最近一次F-22落敗是2012年在美國阿拉斯加進行的紅旗軍演，對手是德國空軍駕駛的歐洲颱風戰機，雙方進行近距離的空中纏鬥，最後由德方獲勝，德國飛行員對此成果非常得意。專家事後分析稱，F-22在近距離低速飛行時使用向量推力會導致動能耗損，嚴重影響其機動性。F-22在其他任務項目上完成率很高，但空中纏鬥的表現不佳。另外，這次颱風戰機未攜帶外部油箱，機動力的表現比攜帶副油箱的F-22更好，而F-22最強大的隱形功能與態勢感知能力、超視距多目標作戰等能力，在空中纏鬥時則完全無法發揮。

歐洲另一款性能優異的法國飆風戰機也有一次擊敗F-22的戰績，事件發生於2009年在阿拉伯聯合大公國進行的一次演習中，參加的包括美國F-22、法國飆風戰機、阿拉伯聯合大公的法製幻象戰機和英國的颱風戰機，除了各種演訓之外，還包括空中纏鬥。這次F-22遭幻象戰機擊落，也被飆風戰機「技術擊落」，但事後F-22未承認在對飆風時落敗，專家分析空戰影片時認為，法國飛行員將飆風能力發揮到極限，在纏鬥過程中甚至達到了9G的重力過載，判贏沒有疑義。

法國飆風戰機曾在阿拉伯聯合大公國的演練中擊敗美軍F-22戰機。（圖／美聯社）

除了2次敗給外軍，F-22在美國國內的演練中也至少有2次落敗。一次是2009年一場廣為人知的演習中敗給美國海軍的EA-18G咆哮者電子戰機，另一次則是更早之前的演練中被一架美軍F-16戰機取得有利的擊落位置。前者在數年前曾被美軍的媒體報導並經常被拿來討論，後者則是最近才在公開的資料為外界所知。

美軍F-22首次演練的敗績是遭EA-18G擊落。（圖／美國海軍）

專家在分析這類演練案例時指出，演習與實戰之間當然會有很多差距，但演習結果就算轉移到實戰中，也同樣能證實一些並不那麼先進的戰機在對上裝備更先進的對手時仍有獲勝的可能。

不過，未來亞太地區即使爆發中美衝突，F-22與殲-20恐怕很難會出現空中纏鬥的情況，因為這不是隱形戰機主要的作用。當然，如果F-22與殲-20能一起進行格鬥演練，就能證明雙方的關係沒有惡化到要兵戎相見，這恐怕才是亞太地區甚至是全球絕大部份人所期待，也是對雙方與周邊國家最有利的情境。