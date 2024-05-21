蘋果每年推出新款iPhone時，除了硬體規格資訊，果粉最關注的就是會有那些顏色可選。蘋果產業鏈專家、天風國際證券分析師郭明錤近日公布對今年iPhone 16系列手機顏色的預測。除了預估將有2款新色，還宣告2015年引發搶購熱潮的「玫瑰金」將再度亮相。

新一代iPhone預計將在今年9月發表，而市場一如往常在新機上市之前就有各種傳聞流出。有「地表最強蘋果分析師」稱號的天風國際證券分析師郭明錤在社群平台X（前身為推特）發文爆料，指出iPhone 16 Pro與Pro Max將有黑色、白色 （或銀色）、灰色 （或鈦金屬原色），以及玫瑰色。

另外，基本款iPhone 16 與16 Plus顏色則為黑色、綠色、粉紅、藍色，以及白色。不過郭明錤也表示，蘋果可能對於上述這些顏色採用不同的稱呼，例如先前曾把白色稱為星光色，而且就算顏色名稱與原有的機種相同，看起來也有可能會不一樣。

依照郭明錤的預測來看，意味著iPhone 16與iPhone 16 Plus的白色，將取代iPhone 15系列現有的黃色，而高階版iPhone 16 Pro系列新增的玫瑰色，將取代iPhone 15 Pro系列的藍色鈦金屬色。

先前曾有傳聞指出，蘋果可能會推出紫色iPhone 16，但郭明錤的預測中完全沒有提到紫色。