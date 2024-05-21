伊朗總統萊希在直升機事故中罹難。圖為5月19日拍攝的萊希乘坐的直升機在空中飛行畫面。（新華社）

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）搭乘的直升機19日墜毀在伊朗西北部山區，包括萊希、外長等9人全數罹難。官方也證實，萊希已經確認身亡，享壽63歲。對此，伊朗官方媒體《伊斯蘭共和國通訊社》(IRNA，伊通社) 20日下午首度公告事故原因，將事件歸因於「技術故障」。此外此外，伊朗當局今天宣布將於6月28日舉行總統選舉。

萊希19日在訪問鄰國亞塞拜然回程時，其搭乘的直升機在飛行過程中發生事故。現場畫面顯示，直升機撞上一座山峰，超過50多組救援隊在風雨交加和崎嶇地形下展開搜索工作，經過連夜奮戰，20日凌晨確認飛機殘骸位置。直升機完全燒毀，部分遺體被燒得「面目全非」，無法識別身分。伊朗副總統曼蘇里隨後證實，包括萊希在內的機上9人全部罹難，

伊通社在當地時間20日下午指出，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）、外長和其他官員在同搭的直升機墜毀罹難，因技術故障導致的直升機墜毀而殉難。

專家推測，萊希搭乘的失事直升機，可能是1979年伊朗伊斯蘭革命爆發前購買的美製貝爾212直升機。這架機齡約有半世紀的老爺機，受美國制裁影響，可能缺乏零件維修，再加上當地突起大霧等天氣因素，恐也是釀成墜機原因。

伊朗總統死訊被證實後，德黑蘭召開緊急會議，第一副總統穆赫貝爾（Muhammad Mukhbar）被任命為臨時總統，副外長巴格瑞卡尼（Ali Bagheri Kani）則代理外長職務。避免國內政局動盪不安，伊朗當局今天宣布將於6月28日舉行總統選舉。