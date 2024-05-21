66歲的陽帆出道43年，原本以歌手身份出道的他轉型為節目主持人，在《鑽石舞台》中扮演甘草人物「陽婆婆」紅遍大街小巷，並多次入圍金鐘綜藝節目主持人獎；雖然是資深前輩，但陽帆仍積極融入年輕人的生活，近期拍攝許多短影片，日前時報周刊CTWANT讀者便巧遇他與女兒ANGIE安吉正在拍影片，看起來架勢十足。

安吉去年6月幫陽帆開設IG帳號，一開始只是分享生活照，後來嘗試拍攝短影片，粉絲迴響相當不錯，上月底本刊讀者就在天母巧遇陽帆與安吉，只見陽帆穿著休閒體育服，坐在咖啡廳的戶外座位，安吉則專心地幫爸爸拍照，並示範要如何擺POSE，在女兒的教導下，陽帆擺出將大拇指擺在太陽穴旁的姿勢，配上「高級感」十足的表情，不愧是縱橫演藝圈已久的大前輩。

本刊讀者在天母巧遇安吉幫陽帆拍照。（圖／讀者提供）

根據陽帆在IG貼出的影片，原來「把大拇指放在太陽穴旁」這個動作是有意義的，是在還原他在1982年推出的《女孩‧女孩》專輯封面，上面還寫著陽帆的英文名字「Roger」，他也打趣說：「叫我Roger。」雖然與42年前的小鮮肉模樣有些差別，但網友還是捧場回應「越老越帥的顏值」、「曾經的花美男，如今的花大叔」。

安吉為爸爸示範動作，陽帆也立刻照做。（圖／讀者提供）

陽帆擺出的姿勢是多年前的專輯封面。（圖／翻攝自陽帆IG）

雖然現在大家對陽帆的印象都是以主持人居多，但他還是很熱愛唱歌，2013年自掏腰包花了6百萬元發行EP，卻賣不到1千張，不過他沒有氣餒，在2016年於TICC舉辦首場個人演唱會，老婆Julie與安吉都上台助陣，當時他才唱完第一Part就淚崩，感性說自己下輩子還是要當藝人。

安吉也遺傳到陽帆的好歌喉，幾年前便開始獨立發行音樂作品，之後被索尼音樂相中，去年推出首張EP《ANGIE安吉》，但其實歌手原本不在安吉的人生計劃中，她是因為疫情的關係才開始嘗試音樂創作，結果漸漸產生興趣，而身為歌手前輩的陽帆也給予她忠告，表示：「要當歌手，不可能一輩子都唱別人的歌，要有專屬自己的歌曲，大家才會記住。」一席話讓她更有創作動力。

安吉遺傳陽帆的好歌喉，踏入演藝圈發行音樂作品。（圖／索尼音樂提供）

對於女兒成為歌手，陽帆給予最大的肯定與支持，不吝嗇稱讚她的音樂及舞台，更與老婆大手筆在微風松高百貨的大看板放女兒的廣告，每個小時會播兩次，增加女兒的曝光度，並買上百張EP力挺愛女；安吉則曾在受訪時提到，爸爸每天都會叮嚀她「要有禮貌、保持善良」，成為她闖蕩演藝圈的座右銘。

對於女兒成為藝人，陽帆給予最大的支持及肯定。（圖／翻攝自安吉IG）

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