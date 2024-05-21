陽帆與女兒ANGIE安吉的感情相當好，時報周刊CTWANT讀者還直擊安吉在路上幫爸爸拍攝影片，畫面看起來相當溫馨，而安吉也跟隨爸爸的腳步進入演藝圈，成為備受矚目的星二代；另外同樣討論度超高的新生代明星父女檔還有王中平與韓菲，王中平還因女兒出眾的外貌被封為「國民岳父」。

王中平與余皓然的21歲愛女韓菲去年發行首張專輯，她受到爸爸的影響開始學鋼琴、吉他，還在國小就嘗試創作音樂，小小年紀就展現音樂天賦；從小就可愛的韓菲也很讓王中平擔心，一家人上節目時，王中平被爆料要求韓菲26歲才能交男友，還會監視女兒的手機定位，被吐槽是「窒息式父愛」，王中平則解釋並沒有硬性規定女兒26歲才能談戀愛，是希望她在思想及各方面更成熟後再談感情。

李㼈相當疼愛李紫嫣，認為自己是女兒控。（圖／翻攝自李紫嫣IG）

同樣以美貌著稱的20歲李紫嫣也是大家看好的星二代，爸爸是知名演員李㼈，媽媽則是熊家婕，她從小就跟媽媽一起上節目，2020年以女團「PER6IX」出道，先前還參加選秀節目《未來少女》，李㼈也難得現身比賽現場為李紫嫣加油打氣；李㼈曾說過自己是女兒控，對於女兒交友方面卻十分寬容，但也笑說：「要遇到像爸爸這樣的好男人不多！」

檢場與王敏淳的相處就像朋友一樣。（圖／翻攝自王敏淳IG）

23歲的王敏淳是檢場與李翊君的女兒，她遺傳到演員爸爸及歌手媽媽的好基因，不僅擅長演奏各種樂器，也發行多首歌曲，演技方面同樣亮眼，去年還以《機智校園生活-青春向前衝》入圍金鐘戲劇節目最具潛力新人獎；檢場與女兒平時相處就像朋友，雖然父女倆都在演藝圈打拚，工作相當忙碌，但還是會定時抽空聚餐，兩人也有共同興趣，會一起到球場打球。

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