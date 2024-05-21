64歲綜藝天王胡瓜突然連續摔倒路旁！時報周刊CTWANT日前在台北市中正區光華商圈巧遇胡瓜，近期健身有成的他突然就開始小跑步，緊接著就在摔倒在路旁的花台上，整個過程不到10秒鐘。之後胡瓜再度起身回到起跑點預備備，前後加總在台北市路旁一共連續摔了5次之多，光看都替他感到疼痛。

日前胡瓜結束工作後，和工作人員一起離開光華商圈的三創大樓，大夥兒走著走著看著路旁的花台一時燃起綜藝魂，接著便看到工作人員拿著手機指揮胡瓜準備開拍，而胡瓜則是盡責地聽從導演指示，假裝若無其事的在路邊散步，然後下一秒就摔倒加翻滾的倒在花台上，畫面相當奇妙。

敬業演出連續摔倒後，胡瓜和工作人員一同回看拍攝成果。（圖／本刊娛樂組）

2024年胡瓜積極開拓演藝事業版圖，除了接下TVBS歡樂台全新益智節目《拜託ATM》主持棒，今年還和歐漢聲、賴慧如一同主持8月高流舉辦的《真愛秀·藍寶石大歌廳》演唱會主持。同時他也跨足網路世界，在YouTube上開了《下面一位》頻道，短短2個月時間就已經上架超過30部影片，去年胡瓜也開始在IG帳號發文、發影片，對於經營社群媒體相當用心。

胡瓜積極開拓演藝事業版圖，8月將和歐漢聲、賴慧如一同主持《真愛秀·藍寶石大歌廳》演唱會。（圖／趙文彬攝）

胡瓜年初坦言有計劃和徒弟歐漢聲一起開新節目，還找了《原子少年》、《聲林之王》等節目的金牌製作人詹仁雄一起合作。不料計劃趕不上變化，胡瓜更說自己與關係民視現處於冰點，還自爆現在電視台都不肯投資，他跟歐漢聲節目兩個人的主持費還被嫌貴。

多次傳出和老婆丁柔安婚姻出狀況，讓胡瓜相當無奈，臨時召開記者會闢謠絕無此事。（圖／侯世駿攝）

此外，胡瓜去年遭爆獨寵小他44歲樂天女孩熊霓，新聞曝光後熊霓離開《綜藝大集合》節目班底，之後又胡瓜又再被爆改寵33歲宋羽葤，甚至開出4千萬要和老婆丁柔安離婚。消息一出胡瓜立即開記者會出面反駁謠言，表示自己和丁柔安感情依舊，「你們拍到我們就是散步，然後寫我們要離婚，而且哪來那個數字，永遠不會有這件事發生，所以不用談錢」，至於宋羽葤？胡瓜則解釋：「沒有一張我們同框，滿神奇的，不要說工作，私下吃頓飯、喝口茶也都沒有。」

樂天啦啦隊女神熊霓，曾多次現身胡瓜主持的《綜藝大集合》節目。（圖／翻攝自熊霓臉書）

胡瓜日前又再被爆改寵宋羽葤，甚至開出4千萬要和老婆丁柔安離婚。消息一出胡瓜立即開記者會出面反駁謠言。（圖／侯世駿攝）

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