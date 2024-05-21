深耕台灣綜藝超過40年的綜藝天王胡瓜，今年在YouTube上開設《下面一位》頻道，短短2個月時間就已經上架超過30部影片，日前胡瓜還邀請昔日《百戰百勝》主持搭檔徐乃麟上節目，兩人一搭一唱分享演藝圈中40餘年的經歷，更異口同聲說：「我叫我兒子不要幹這行。」短短12分鐘節目也讓網友直呼看不過癮。

隨著觀眾口味改變，傳統電視也漸漸被網路直播取代，不少資深藝人開始身兼網紅來尋求演藝事業第二高峰。除了胡瓜之外，邰智源稱得上是大哥級藝人中相當早開始將重心轉戰網路的一位，近十年前便主持節目《木曜4超玩》，成為時下年輕人最喜歡的「阿公」。他在「一日系列」單元至今體驗超過100種職業工作內容，其中一集體驗公車司機就花了9個月考駕照，令人相當欽佩他的毅力，「最資深的新生代網紅」當之無愧。

邰智源2014年開始就將重心轉戰網路，主持節目《木曜4超玩》。（圖／翻攝自邰智源臉書）

曾獲3座金曲獎肯定的歌王羅時豐，是跨足主持、戲劇、歌唱、演員的全方位藝人，他在2020年3月和姪子創立YouTube頻道《羅時豐D.L 不務正YA》主打「全外景真人實境」，也讓他獲得「國民姑丈」稱號，該頻道目前擁有高達78.5萬訂閱數。再度爆紅的羅時豐不僅受邀主持《第33屆金曲獎頒獎典禮》，日前還擔任被稱為「雙胞胎兄弟」韋禮安演唱會嘉賓，兩人一起合唱台語版〈如果可以〉，讓現場粉絲嗨翻。

羅時豐因《羅時豐D.L 不務正YA》翻紅，讓他獲得「國民姑丈」稱號，日前他登上「雙胞胎兄弟」韋禮安演唱會擔任嘉賓。（圖／IMC提供）

不只資深大哥跨足網路，以《小明星大跟班》、《36題愛上你》、《一呼百應》等節目拿下3座金鐘主持人獎肯定的綜藝天王吳宗憲女兒吳姍儒，2022年也開始帶著愛犬「呵喜」一起主持YouTube節目《萌寵明星粗乃玩》，她還因此受邀參加「2023YouTubeFestival年度盛典」，《萌寵明星粗乃玩》目前也已開播4季節目。

綜藝天王吳宗憲女兒吳姍儒，2022年也開始帶著愛犬「呵喜」一起主持YouTube節目《萌寵明星粗乃玩》。（圖／翻攝自吳姍儒臉書）

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