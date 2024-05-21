民進黨立委進入議場，鋪滿布條，高呼「民主已死」、「反黑箱」、「退回重審」。(截自中時新聞網)

立法院國會改革法案今（21）日在院會繼續處理相關議案。一上午藍白與綠就爆發口角衝突，立法院長韓國瑜感慨，昨天新總統才上任，立法院不宜再發生衝突， 希望大家看到台灣的真善美；上午院會在藍白聯手優勢下通過《立法院職權行使法》第25條修法，規定赴立院的被質詢人不得拒絕答復、拒絕提供資料或有其他藐視國會行為，違者處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰，對於部分條文藍綠白也有高度共識，三黨立委在議場同時舉手投下贊成票，陸續通過。下午院會開始時，民進黨提出散會動議但表決失敗，韓國瑜宣布繼續審議相關條文，15點25分，韓國瑜應柯建銘要求，第三度召集朝野黨鞭溝通。

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07:00

立法院21日院會繼續處理國會改革相關法案，國民黨與民眾黨立委在上午7點議場開門後衝進議場，並占領主席台。（姚志平攝）

立法院21日院會繼續處理國會改革相關法案，國民黨與民眾黨立委在上午7點進入議場後占領主席台，並以椅子及繩子加強防禦工事，封住主席台兩側的門，防止民進黨突襲。（姚志平攝）

民進黨團在召開記者會後進入議場高呼口號、表達訴求。(中時新聞網)

國民黨團上午六點就在議場外集結備戰，將近七點時，民進黨立委到場，向前推擠，藍委則群起反嗆「要排隊」。由於此次不需提交議案，七點議場大門一打開，藍綠委都衝向主席台，雙方爆發嚴重推擠，所幸並未爆發肢體衝突，不過雙方口角不斷，最終由藍白委搶下主席台。

今日場外也有團體將發起集結，議場內外氣氛緊張。

立法院日前處理國會改革相關法案，朝野歷經15小時表決大戰，21日繼續審查，國民黨立委在議場開門前組成人牆，以防民進黨偷襲。（趙雙傑攝）

08:45

民進黨團總召柯建銘率領黨籍立委，頭綁「民主已死」布條在議場前舉行記者會，高呼「反黑箱、反擴權、要審查、要協商」，喊話立法院長韓國瑜，隨後便率領立委進入議場，鋪滿布條，高呼「民主已死」、「反黑箱」、「退回重審」。國民黨團則高呼「要開會、要改革」反制。

09:01

立法院長韓國瑜在藍委保護下登上主席台，但台下民進黨立委仍不斷高呼口號，與台上國民黨立委比大聲，打斷韓發言。

韓國瑜先向院會分享心中感慨，三個重點，「5月17日國會打架打得頭破血流，讓全世界看到的不是台灣的真善美，我先講完有意見再說，我心裡真的很有感慨」，新總統昨天就職，如果立法院再發生衝突，怎麼交代？但台下綠委不斷嗆聲打斷，讓韓也呼籲柯建銘、吳思瑤請綠委安靜，待他講完感想不同意再表示意見。但台上下藍綠委更加暴動、互相嗆聲。

韓國瑜向院會報告，「基於上周五院會情況，基於保障院會主席安全、保障院會主席能順利主持院會，議場後方的主席休息室會做適當安全管理，針對討論事項第一條，本席在黨團協會議時，曾提出逐條討論，每個政黨各派一人發言，發言後開始處理黨團版本。但遭民進黨立委抗議，應該照登記發言。韓國瑜宣告民進黨團不同意，後續條文依照議事規則處理，接著休息並請各黨團幹部到休息室溝通。

立法院日前處理國會改革相關法案，朝野歷經15小時表決大戰後休息，21日繼續開會審查。國民黨及民眾黨立委一早進議場占領主席台，與台下的民進黨立委發生口角。（黃世麒攝）

09:35

韓國瑜回到主席台宣布繼續開會，開始處理國會改革相關條文，民進黨立委則不斷抗議「反對舉手黑箱表決」，依登記發言順序，由民進黨團總召柯建銘發言。柯藉機大肆批評在野黨，引發台上藍白委反駁。隨後朝野立委開始表決戰，民進黨團發起清點人數、點名表決、重付表決等杯葛議事手段，但都敗給聯手的藍白立委。

10:05

在第一波表決車輪戰，藍白挾人數優勢下，立法院會處理立法院職權行使法部分條文修正草案，經二讀表決，規範不得反質詢，而被質詢人應有不得拒絕答復、拒絕提供資料等或有其他藐視國會行為的義務，違者處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。

韓國瑜隨後宣布，由於柯建銘聲明先前朝野協商因身體不適，現在要求朝野溝通，請各黨團幹部再次協商，院會休息。

10:56

韓國瑜結束協商，回到主席台繼續開會，繼稍早通過《立法院職權行使法》第25條修法後，院會繼續第26條的條文討論。由於今日韓國瑜兩度召集黨團幹部的朝野溝通都是在院長休息室，而非會直播的朝野協商，民進黨團除繼續要求記名表決外，也高呼「黃國昌搞黑箱」。

11:10

經表決，韓國瑜宣布，立法院職權行使法第26條，照民進黨團再修正動議條文通過，沒有異議。

11:38

針對增訂立法院職權行使法第28之三，國民黨、民眾黨、民進黨三黨罕見達成共識，不予增訂，現場朝野立委也一起喊「三黨共識，國會改革」。韓國瑜宣布，現場108人，贊成104人，第28條之三照國民黨黨團、台灣民眾黨黨團、民主進步黨黨團共同所提再修正動議通過，不予增訂。針對增訂第28條之四，三黨黨團再修正動議均相同，不予增訂。

不過多個條文雖三黨有達成共識，但民進黨團仍不斷抗議藍白作票，要求清點人數、重付表決，意圖拖延議事進行。但韓國瑜裁示，根據議事規則，連續表決不需要清點人數。在約中午12點時，韓國瑜宣布休息。

14:30下午院會繼續開會

民進黨團一開場就提出點名表決、散會動議並重付表決，高呼「不討論，就散會」，國民黨則主張「要開會」。最終民進黨全數表決失敗。韓國瑜宣布繼續開會，國民黨立委隨即高呼「繼續開會」。

15:08

經表決，韓國瑜宣布立法院職權行使法第29條，依國民黨黨團及民眾黨黨團共同所提，再修正動議條文通過。

15:25

韓國瑜宣布，增訂立法院職權行使法第29條之1，照國民黨團、台灣民眾黨團共同所提再修正動議條文通過；現有民進黨黨團總召提出休息協商，請各黨團幹部進休息室進行協商。台下綠委則喊話「協商要公開透明、協商要直播」。

16：03 韓國瑜回到議場

下午4時3分許，韓國瑜回到議場內，民進黨團再提散會動議，場內響起「不討論、就散會」的口號。而國民黨團、民眾黨團提案延長院會開會時間，經表決藍白以人數優勢通過提案，今天院會也將挑燈夜戰。