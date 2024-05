台灣旅美名將張育成前役在光芒3A公牛隊比賽中受傷,隔日接受MRI檢查,所幸只是輕傷,張育成21日(美國時間20日)在臉書寫道:「MRI結果出爐,輕微撕裂,但很快會自行修復,背部瘀青,目前就是復健治療,期待再次健康回到場上!謝謝大家的關心及禱告。」

意外出現在比賽第6局,對方打者擊出左外野較淺的飛球,公牛隊左外野手賽門(Ronny Simon)趨前接球,同時張育成一路從游擊防區橫越至左外野,與賽門撞個正著,兩人倒地,張育成退場,賽門沒有受傷。

這類守備溝通問題在大聯盟和中華職棒也不算罕見,紅襪上個月就出現3個野手追逐同一球的相撞意外,左外野手歐尼爾(Tyler O'Neill)頭部縫了8針,一度被放入7天傷兵名單。除非是打在兩個外野手的防區中間,如果是內野和外野之間的飛球,交給外野手處理比較安全。

張育成另以英文寫道:「Why God why, again and again. You can be angry, you can cry, you can pray but you can never turn away. Faith is what’s has been pushing us forward. Amen.」他詢問上帝為何讓這事一再發生,但他明白生氣和悲傷都不會讓他背棄信仰。