520總統就職日當天，台股上演大怒神行情，上下震盪236.17點，雖然尾盤翻紅，終場以21271.63點作收，小漲13.16點，但部分投資人仍憂心台股恐已「漲無可漲」。不過據專家表示，520後台股回歸基本面，隨著AI霸主輝達在本周公布財報，龐大的AI（人工智慧）族群可望接力上攻。

專家指出，跟著新總統的施政焦點挑選個股，就有機會吃到政策利多。總統賴清德在就職演說中大談要讓台灣成為人工智慧之島，更加確立半導體、AI引領台股的投資趨勢。

輝達將在美股22日收盤後（台灣時間23日清晨）公布財報。而台積電技術論壇23日將在新竹盛大登場，預料台積電以3奈米次世代工藝為蘋果打造、搭載AI神經網路的M4晶片，將成本次會議中各界關注焦點。輝達與台積電的表現，有機會再帶動AI族群往上走，繼續成為台股未來的主軸。

據鉅亨網報導，摩爾投顧分析師林漢偉也表示，520後，盤面族群回歸AI相關供應鏈，機器人、伺服器供應鏈仍然是首要觀察指標，例如所羅門、佳能、和椿。

儘管520台股成功收紅，讓「信賴概念股」行情看漲，但據《ETtoday新聞雲》報導，520出現「護駕行情」，八大官股行庫的進出明細披露，單日買超逾30億元，為本月第3大。而據市場觀察，即使20日行庫大舉買超，本月八大行庫仍賣超台股199.27億元，預估手中應還有不少銀彈可以充實台股庫存。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。