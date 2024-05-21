未來一周天氣不穩定，今起到周五（24日）受梅雨滯留鋒影響，各地易有短暫陣雨或雷雨，尤其西半部及東北部降雨範圍較廣、時間也較長，易出現雷擊、強風、瞬間大雨等劇烈天氣；中央氣象署今晨針對宜蘭、基隆、新北、澎湖發布豪雨及大雨特報。周六至下周一（25至27日）大氣仍不穩定，有局部陣雨或雷雨，午後機率較高且雨勢大。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，觀測資料顯示，今晨台灣上空雲層消長、伴隨降水回波，東北部已有較大降雨。今天至周五西南風攜帶水氣，加上梅雨季第3波滯留鋒南北徘徊，各地有局部短暫陣雨或雷雨；大氣不穩定，易有中小尺度對流系統發展，伴隨小範圍劇烈天氣。

氣象署今晨發布豪、大雨特報，鋒面影響易有短延時強降雨，今宜蘭縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北山區及澎湖有局部大雨發生機率。

吳德榮表示，周六至下周一滯留鋒及西南風皆減弱，但大氣仍不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，以午後機率較高且雨勢較大。

最新歐洲系集模式及美國系集模式皆模擬，未來一周至10天，在菲律賓東方海面有熱帶擾動醞釀，發展緩慢；未來先朝西北逐漸接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離，兩國模擬皆有很大的不確定性，應持續觀察。