小兒科醫師陳敬倫表示，最近門診確診新冠的病人變多了，尤其大人發燒的情況很高機會篩出陽性，這可能是新病毒株KP.2造成新一波流行。他提到新冠沒有特效藥，但容易傳染給別人，如果可以篩出來，就能做好防護，避免傳給家人朋友，降低大家都發燒、不舒服的狀況。

陳敬倫在臉書上分享，最近染新冠的人變多，大人發燒很有可能是確診新冠，推測是新病毒株KP.2造成新一波流行。疫情解封後，大家逐漸忘記新冠的威脅，但他仍積極幫病人快篩，尤其是流感快篩陰性以後，他都會再替病人篩新冠。

陳敬倫表示，即使健保不給付新冠快篩，他們還是自掏腰包提供病人一支快篩。因為流感有抗病毒藥物，而新冠沒有特效藥，且很容易傳染給家人，最後全家都發燒不舒服。因此，如果能及時檢測出來，就能做好防護，避免傳染給身邊的人。

陳敬倫指出，小孩發高燒，很多家長到門診想快篩腺病毒、呼吸道融合病毒等，但這些病毒並沒有特效藥，篩出陽性也很難保證沒有併發其他細菌感染，所以他認為確認是否感染流感或新冠遠比其他病毒重要。

陳敬倫也說，最近藥局都能領取免費的新冠快篩，他每天都到藥局報到領快篩給病患使用。如果家中有多餘的快篩，也歡迎詢問住家附近的診所是否需要。