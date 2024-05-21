車輪餅是台灣街頭巷尾常見的小吃，一名男子發現到車輪餅攤消費的民眾，幾乎都會跳過菜脯口味，好奇問都誰在買菜脯？貼文引發熱議，多數網友仍偏愛甜的車輪餅，少數人到車輪餅攤會選擇菜脯，讚菜脯是內行人才懂的美味，另也有人推蘿蔔絲及高麗菜口味。

原PO於PTT八卦版指出，去車輪餅攤買2個紅豆餅、2個奶油、1個芋頭，等待期間觀察眾多口味中就屬菜脯銷量最差，幾乎沒有人買，好奇買菜脯口味的客群是哪一類人？

疑問掀起討論，多數人到車輪餅攤仍以甜的為主，包括常見的紅豆、奶油等，僅少數人會買鹹的，買鹹的族群認為鹹的比甜得更耐吃，讚菜脯是屬於台灣人的傳統口味，同時也是內行人才懂的美味。

留言中也有不少人推薦蘿蔔絲及高麗菜口味，並表示比起菜脯都是蘿蔔，切絲後口感更好；高麗菜口味則是很少攤商賣，「蘿蔔絲弄好切絲超頂」、「蘿蔔絲口味天下第一」、「高麗菜很少人賣，不錯吃。」