63歲的伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）在19日的直升機墜毀事故中罹難，震驚國際社會，最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的兒子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）頓時成為外界關注焦點。

《新聞週刊》報導，萊希週日喪生後，被伊朗政權和宗教領袖宣佈為烈士（martyr）。據伊朗憲法，總統選舉將在總統過世後50天內舉行。在此之前，第一副總統穆赫貝爾（Muhammad Mukhbar）將擔任臨時總統。

然而，萊希過世後可能不僅影響總統職位，還可能影響伊朗「最高領袖」的人選，其實萊希生前被認為是85歲的伊朗最高領袖哈米尼繼任者的熱門人選，如今人們的注意力轉向最高領袖的兒子穆吉塔巴．哈米尼，一些專家推測，他最終可能會擔任總統職。

前國務院伊朗問題顧問諾龍哈（Gabriel Noronha）在社群平台X上寫道：「真正的關鍵不是誰接替萊希，而是下一任最高領袖很可能是哈米尼的兒子穆吉塔巴。」諾龍哈指出，如果政權不被推翻的話，55歲的穆吉塔巴可能領導伊朗數十年。

If Raisi is indeed dead, the key takeaway is not really who succeeds him (that’s the 1st VP Mohammad Mokhber, but only as a caretaker for 50 days before an election).



It’s the fact that the next Supreme Leader is most likely Ali Khamenei’s son, Mojtaba Khamenei.



Internal… pic.twitter.com/frBnFpHmop — Gabriel Noronha (@GLNoronha) May 19, 2024

不過，穆吉塔巴形象不佳，長期以來，伊朗政權一直被指責為他的接管鋪平道路，然而哈米尼否認這點，他反對兒子擔任最高領袖，因為這相當於世襲領導。

事實上，伊朗最高領袖由「專家委員會」選舉產生，任期終身，負責做出所有有關國家的重大決策。最高領袖是1979年伊斯蘭革命後設立的職位，也是國家元首和總司令。而伊朗總統是該國行政部門的負責人，每四年通過一次嚴格審查的選舉過程選出。總統控制著政府，根據其政治背景和實力，可以對國家政策和經濟產生巨大影響。