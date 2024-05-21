年代旅遊今年春節發生富國島丟包事件，遭撤銷旅行社執業執照，近日有業界人士爆料，年代旅遊總經理林大鈞已找到新金主，正式立案成立「五九一國際旅行社」，大嘆他騙人模式都一樣。對此觀光署回應，依規定，林大鈞5年內不得開設旅行社，且彭男也表示不會和林合作。

根據《ETtoday新聞雲》報導，知情人士指出，林大鈞找到金主的消息已在業內傳開，5月7日正式立案成立「五九一國際旅行社」，代表人為彭姓男子。

根據外流的LINE訊息截圖指出，彭男向越南地接社表示，林大鈞想東山再起因此找他幫忙，但怕債主找上門，從新聞知道他多年前有欠錢，林大鈞稱欠債已還清，想求證此事。

業界人士稱，林大鈞比照過去年代旅遊模式架網站而找上網站業者，旅遊業界才發現他想東山再起，大嘆「他的騙人模式都一樣。」

觀光署今說明，依旅行業管理規則第14條規定，曾經營旅行業受撤銷或廢止營業執照處分者，5年內不得為旅行業發起人、董事、監察人、經理人、執行業務或代表公司之股東。觀光署提到，五九一國際旅行社彭姓代表人明確表示不會和林大鈞合作。