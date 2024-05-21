立院院會今續審國會改革相關條文，力拼順利完成三讀立法程序。民眾黨立委黃國昌痛批，上周五法條明明已擺在立委桌上，民進黨卻還在認知作戰，欺騙社會，國會改革是非常重要的改革過程，民眾黨會以最堅定態度與行動確保國會改革法案順利表決。

黃國昌表示，國會改革行政立法相互制衡是台灣人民期待已久的重要過程，他批評，國會改革民進黨已經跳票了8年了，民進黨上周五竟還使用暴力阻撓改革過程，而當法案已經進入逐條審查討論，法條擺在民進黨立委們桌上，民進黨卻持續認知作戰，欺騙台灣社會，呼籲民進黨停止使用暴力阻礙改革推動。

黃國昌說，台灣民眾黨會以最堅定的態度與行動，讓所提國會改革法案逐條理性討論表決，喊話民進黨不要一手喊著要討論，另一手卻阻礙法案審查程序。

黃國昌強調，國會改革法案是民眾黨去年選舉時所有不分區立委所提出的共同政見，更是第1場政見發表會的內容，且今年大選結束後，1月15日上午所召開的第1個民眾黨團記者會主題也是國會改革。

對於有青年團體號召在立院外圍集會，黃國昌說，尊重表達不同意見訴求的團體與個人，畢竟台灣是一個自由民主的社會，但也希望所有討論本於事實。呼籲民進黨不要繼續散播假訊息，包含民進黨指出上週五是在審查2兆的錢坑法案，但民眾黨當時所提優先審查3法案都是國會改革，民進黨不要再造謠生事。

黃國昌提到，造謠相關圖卡說一般人被傳到國會，如果讓國會感覺不滿意會面臨刑事責任，他重申，每一個公民都有很好的識讀能力，把法條攤開就可以清楚看到，民進黨散播的是不折不扣的認知作戰。上周六民眾黨中央黨部召開記者會時，已經公開請教過，請問哪裡黑箱？不是貼一個黑箱的標籤就可以達到造謠的目的。

民眾黨立委張啓楷點名民進黨與台北市議員苗博雅，不要再造謠，特別是花東的3個案子，上周五沒有要審，今天也沒有要審，更沒有2兆的問題，花東交通建設3案除了花東快提到2500億特別預算外，根本沒有提到錢的問題，且民眾黨非常重視財政紀律，因此花東快預算在民眾黨反對下也沒通過。

張啓楷強調，協商時也清楚說，上周五不會討論花東3案，今天也不會，會等新交通部長上台協商後才會進行討論，今天的意識重點在國會改革法案。上週通過有關總統赴立院國情報告也是採取折衷依序的即時答詢。