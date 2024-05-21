美籍YouTuber「小貝米漿 Logan Beck」，熱愛台灣美食及在地文化，不僅是住在彰化的台灣女婿，也拍攝許多相關題材，頻道擁有55萬人訂閱。不過近來他針對立院衝突推出影片，並且聲稱：「國會果然在玩WWE（美國職業摔角）」，引發大批網友不滿要求下架。

小貝米漿日前在社群平台發布立法院衝突短片，接著表示：「這是國外現在看台灣的樣子，今天看了美國新聞，大家都覺得台灣政府好驚嚇，國會果然在玩WWE，網友自己說了『如果我的國家是這樣的話，我永遠不會停止觀看國會頻道』」。影片一出，立刻被大批網友出征，不僅退訂還留言攻擊。小貝米漿為了平息眾怒，緊急將影片從各大平台刪除，僅在threads留下一句：「台灣政府會不會太強！開會根本是在玩 WWE！」

小貝米漿上傳立院衝突影片遭出征，目前已經刪除 。（圖／小貝米漿 Logan Beck臉書）

小貝米漿發文遭網友出征。（圖／logandbeck threads）

雖然只是呈現台灣政壇現象，卻慘遭出征被砲轟：「老婆是台灣人還這樣玩」、「那些人正在用生命捍衛台灣人的民主，不是你這個外國人開得起的玩笑，不要犯蠢」、「我以為你是真心愛上這裡才行遍全台灣拍片，但現在從你以戲謔的方式來取笑這次的立法院衝突，發現你對台灣的歷史和政治真的不懂」。

對於遭網友抨擊，小貝米漿澄清沒有特別支持誰，也並非在嘲笑此事，只是讓大家知道外國人是怎麼看台灣政府。接著他也舉美國4年前選舉時，民眾持械闖入國會大廈，試圖阻止議員認證美國大選結果為例，強調狀況雖然讓人擔憂，不過還是能笑一笑看待此事「暴力永遠不會解決任何問題。我懂得他們為什麼要這樣做？但是肯定有更好的方式解決問題」。