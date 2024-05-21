泌尿科醫師高銘鴻昨天分享看診時的糗事，一名18歲男子帶著辣妹來診所看包皮發炎問題，高銘鴻以為是帶女友來，便開始教育這對年輕人，結果辣妹聽完說她其實是媽媽，生了3個兒子，嚇得整間診間的人下巴都快掉下來，超震驚。

高銘鴻昨天在臉書發文，一位18歲弟弟來診間看包皮問題，同行的還有一位看起來年紀相仿的辣妹，於是他心想這應該是女朋友吧，就開始解釋包皮發炎原因，評估是否需要手術。

高銘鴻表示，這個弟弟年紀輕輕就帶女友來，相關的男性學和公共衛生教育也不能少，接著開啟囉嗦模式，說著「你們年輕人齁，平常也要特別小心以下幾點...」，弟弟邊聽邊點頭，但就在他講解完，那位辣妹突然開口「醫師，謝謝你給弟弟詳細講解，不過…其實我是他媽媽。」嚇得高銘鴻下巴都快掉下來，

沒想到這位媽媽接著說「他還有哥哥和弟弟，下次再帶來給醫師檢查。」聽到辣妹是三寶媽整個診間都震驚，這媽媽也太年輕了。高銘鴻表示，發生這樣的糗事，要鄭重向這位媽媽道歉，媽媽駐顏有術，竟然讓他以為是20出頭的妹妹，甚至還以為是弟弟的女友。