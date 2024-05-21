立院院會今（21）日繼續處理國會改革相關法案，朝野皆進行甲級動員，17日才在國會大戰中，尾椎受傷的民進黨立委郭國文，今戴著護腰、一拐一拐地走進議場。

民進黨發言人吳崢日前在臉書指出，郭國文經診斷後，確定尾椎骨折，目前不用開刀但需要追蹤治療，醫生也建議委員多休息，但不能久坐。

而在今天稍早，郭國文身穿護腰，和民進黨立院總召柯建銘、立委王世堅一同進入議場，由畫面看來，郭的步伐有不太穩的情形。