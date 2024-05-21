小編今（21）日精選5件不可不知的國內外財經大事。全球AI領頭羊輝達即將在22日公布財報，市場屏息以待，外資也趁題材大熱、提出最新預期，共識是B200、GB200新品將推升AI與獲利到達新境界，強勢表現可望延續（Stronger for longer），美銀、海通國際證券、調研機構ALETHEIA均給予正向投資評等，目標價衝上1,250美元。

【1】NVIDIA財報在即 外資喊到1,250美元

輝達股價過去一個月以來走勢強勁，目前穩居900美元之上。海通國際證券電子研究主管蒲得宇認為，輝達上季獲利與本季財測可能符合預期，不過，受惠於企業ODM支持，下半年倒是不至於遭遇空窗期，整體而言，B200初步需求遠遠超過供應量，GB200的量產也在按部就班進行中，看好輝達下半年的成長將會重新加速，給予「優於大盤」投資評等，目標價高達1,230美元。

【2】外資：後520 台股逐步回穩

520總統就職典禮圓滿落幕，新任總統賴清德的演說為吸睛焦點，外資圈人士聚焦三大領域：兩岸觀光、產業發展重點，以及兩岸關係言論，賴清德定調的「不卑不亢、維持現狀」尚「中規中矩」，對岸回應則在意料內，台股短期雖面臨波動，影響應很快淡化。

【3】量子電腦、中低軌衛星、安控… 政策紅利概念 站上C位

總統賴清德定調台灣「經濟日不落國」願景，將大膽投資量子電腦、機器人、元宇宙、精準醫療領域，法人指出，台積電、耀登、昇達科、晶睿、奇偶、中光電等可望受惠。

【4】AI強助攻 4月外銷訂單連2紅

總統賴清德520就職，經濟部統計處20日也公布4月外銷訂單，金額為471億美元，年增10.8％，為歷年同月第三高，繼上月轉為正成長後，梅開二度，同時也是2022年4月以來最大增幅。經濟部表示，主要是受惠於雲端產業、AI需求強勁，推升訂單動能，另外傳產業包括化學品、塑膠製品、基本金屬業等也出現翻紅。

【5】伊朗總統罹難引憂 金價創高

伊朗官方媒體20日證實，該國總統萊希（Ebrahim Raisi）與外長等官員搭乘的直升機在伊朗西北部東阿塞拜然省墜機，他與機上多位官員全數遇難。伊朗負責行政事務的副總統曼蘇里也在社交媒體X平台發文證實萊希罹難的消息，引發投資人憂心國際政治動盪，油金聞訊皆漲。