賴清德總統520就職大典，警政署長確定由台北市警察局長張榮興升任，原警政署署長黃明昭則接任國安局副局長，北市警局局長遺缺，則由現任警專校長方仰寧接任。據了解，方仰寧長期在台北市服務，尤其待過陳抗活動最多的中正一分局，在太陽花學運中擔任現場指揮官，表現受到肯定，如今回歸北市，對他來說是適才適所。

方仰寧跟張榮興是同學，方在台北市的經歷相當豐富，過去任職中正一分局長時，遇上2014年太陽花學運，他因強勢執法一戰成名，520上任以後，轄區群眾運動、陳抗活動勢必增加，方的處理經驗成為優勢，成為北市警局長的不二人選。

方仰寧2021年1月調任台南市警局局長，在任期間發生學甲88槍槍擊案、外役監逃犯殺警案等重大刑案，2023年1月隨即被降調警政署警政委員，接任警專校長，如今上任台北市警局長，未來大有可為。

警大50期的張榮興，從兩線四到三線一的分局長，在台南服務10多年，深獲時任市長的賴清德器重，賴私下甚至會以台語稱呼張「阿興」。賴當選後，張就是署長的熱門人選，日前還爆出巧遇黑道角頭的「魚翅宴」黑函，他痛批爆料文化非常不可取，事實上也沒影響層峰拔擢他的決定。

張榮興為中央警察大學行政警察學系50期畢業，歷任新竹縣政府警察局局長、警政署航空警察局副局長、保安警察第六總隊總隊長、警政署督察室主任及台北市政府警察局局長等重要職務，警政實務經驗豐富，歷練完整。張榮興昨表示，黑、金、槍、毒、詐都是工作重點，尤其打詐是重中之重，且要強化警紀。

方仰寧是中央警察大學行政警察學系第50期畢業，警大行政警察學系研究所碩士。歷任北市警局中正第一分局分局長、警政署交通組組長、屏東縣政府警察局局長、北市警局主任祕書及副局長、彰化縣政府警察局局長、警政署警政署警政委員、主任祕書、台南市政府警察局局長、警政署警政委員等職務，經歷豐富。

據了解，目前三位警政署副署長陳永利、詹永茂、李西河都將退休，桃園市警局長吳坤旭、台南市警局長廖宗山也將退休。台中市警局長李文章則因前刑警大隊長林明佐疑涉入博弈洩密案，霧峰分局小隊長出現在簽賭現場，大雅警分局浮報刑辦費及少年隊虛報器材費，警風紀連環爆，李自請處分，目前留校察看；高雄市警局長林炎田、新北市警局長廖訓誠則因表現良好，市長均不捨放人，因此留任。